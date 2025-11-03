Red Dead Redemption: Nach 15 Jahren wurde jetzt dieses düstere Geheimnis gelüftet

So manche Quest in beliebten Rollenspielen oder Action-Adventures lässt Fans ratlos zurück – mysteriöse Erscheinungen oder rätselhafte Ereignisse selbst in Spielen, die ansonsten relativ realitätsnah sind. Spieler*innen von Red Dead Redemption können ein Lied vom Tod davon singen.

Ein Charakter aus einer Nebenmission stellt die Community auch Jahre später vor unbeantwortete Fragen. Dan Houser, Mitbegründer von Entwicklerstudio Rockstar Games, bringt etwas Licht ins Dunkel.

Red Dead Redemption: Was steckt hinter dem mysteriösen Schnurrbart-Typ

Red Dead Redemption lebt von einer tiefen Story, immersiven Welt und interessanten Charakteren. Das Wild-West-Action-Adventure kann nicht nur mit Showdowns im Wüstensand, klischeehaften Überfällen auf Postkutschen und schlüpfrigen Saloons aufwarten, sondern auch mit mannigfaltigen Nebenaufgaben. Als einer von vielen Fremden, die euch auf optionale Mission schicken, wartet nahe einer Klippe ein mysteriöser Typ mit Frack, Zylinder und majestätischem Schnurrbart auf euch.

Bei diesem als „seltsamer Mann“ betiteltem Charakter argwöhnten viele bereits, dass es sich um eine Halluzination oder Reinkarnation einer übernatürlichen Figur handeln könnte. Was nur dadurch bestätigt wurde, dass ihr in einer Cutscene auf ihn schießt – ohne Wirkung. In einem Interview mit Lex Fridman äußerte sich Rockstar-Urgestein Dan Houser kürzlich zu dieser Fan-Theorie.

Seht hier den Podcast in voller Länge:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Es war spät in der Entwicklung des Spiels, als wir mehr RPG-Content eingefügt haben“, so Houser. „Man konnte Personen treffen und es entwickelten sich daraus kleine Geschichten und Aufgaben.“ Aus diesen Ideen sei der seltsame Mann entstanden. „Er kommentiert, was ihr tut; er ist eine Art Manifestation eures Schattens, eures Karmas – der Teufel, wenn man so will.“

Lesetipp: Dieses Grafik-Update für Red Dead Redemption 2 könnt ihr euch jetzt gönnen

Seltsamer Mann bleibt seltsam

Selbst im Nachfolger Red Dead Redemption 2 könne man in gewisser Weise mit ihm interagieren – als Künstler, der seine Seele an den Teufel verkauft hat. Dennoch lässt Houser geheimnisvollen Nebel um den mysteriösen Charakter wallen. „Weiß er diese Dinge über jedermann? Folgt er euch oder hat er einen Pakt mit dunklen Mächten geschlossen, die ihm erlauben, gewisse Dinge für alle zu tun?“

Auch wenn also nach 15 Jahren etwas Licht in die Herkunft des seltsamen Mannes gebracht worden ist, bleiben die beiden Red Dead Redemption-Teile noch voller Mysterien – und werden mitunter sogar noch mit frischen Inhalten beliefert.

Quelle: Youtube / Lex Fridman