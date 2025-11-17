Red Dead Redemption bekommt Gratis-Update auf der Nintendo Switch 2 – Release auf aktuellen Konsolen bestätigt

Während GTA 6 wieder einmal verschoben wurde, lässt ein anderer beliebter Titel von Rockstar Games wieder etwas von sich hören. Red Dead Redemption ist zwar schon in der vorletzten Konsolengeneration erschienen, fasziniert Fans von Open World-Action Adventures allerdings nach wie vor.

Da ist es auch kein Wunder, wenn mancherorts der Wunsch nach einer aufgemotzten und auf die neueste Technik optimierte Version des Wild West-Abenteuers laut wird. Diese wurde nun seitens Rockstar Games bestätigt – mit einem besonderen Schmankerl für Nintendo Switch 2-Spieler.

Red Dead Redemption: Current Gen Versionen noch in diesem Jahr

Erste Anzeichen gab es auf dem Entertainment Software Rating Board – kurz ESRB und gewissermaßen das Pendant zur deutschen USK-Vergabestelle –, auf der eine Bewertung für Red Dead Redemption aufgetaucht war. Angegeben sind die Plattformen PlayStation 5, Nintendo Switch 2 sowie Xbox Series X|S, also die aktuelle Konsolengeneration, für die das Spiel bis dato nicht nativ erhältlich ist.

Die offizielle Bestätigung von Rockstar Games erfoltge nur wenig später:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenig überraschend hat sich übrigens die Bewertung bei Mature 17+ eingependelt, was hier zulande USK 18 und damit der ursprünglichen Wertung für Red Dead Redemption im Jahre 2010 entspricht. Fluchen, Drogenmissbrauch, gewalttätige sowie sexuelle Inhalte und zahlreiche Leute über den Haufen zu schießen hat für gewöhnlich ein solches Rating zur Folge. Die Zusammenfassung des ESRB beschreibt unter anderem blutige Splatter-Effekte, nackte und verstümmelte Erhängte sowie den Genuss einer Kokainspritze – alles in allem also vielversprechend.

Lesetipp: Große Gameplay-Mod für Red Dead Redemption 2

Ein Remaster für die aktuellen Konsolen dürfte grafische Optimierungen sowie verbesserte Performance beinhalten – Rockstar Games verspricht auf jeden Fall zusätzliche Upgrades, den Transfer des Spielstands und viele Überarbeitungen. Auch die Erweiterung Undead Nightmare wird Teil des Remasters sein. Besitzer*innen einer Nintendo Switch 2 können sich freuen: Wenn sie schon die Switch-Version ihr Eigen nennen, bekommen sie ein kostenfreies Upgrade auf der aktuellen Nintendo-Konsole.

Red Dead Redemption erscheint in seiner neuesten Fassung am 2. Dezember; neben der aktuellen Konsolenversion werden auch Mobilgeräte mit Android und iOS bedient, zudem kommt das Spiel zu Netflix Games. Laut eines Insiders dürfen sich Spieler*innen auf der Nintendo Switch 2 übrigens sicher auch auf Red Dead Redemption 2 gefasst machen.

Quelle: ESRB, YouTube / Rockstar Games