Red Dead Redemption: Neue Hinweise auf Remaster aufgetaucht – alle aktuellen Konsolen

Während GTA 6 wieder einmal verschoben wurde, lässt ein anderer beliebter Titel von Rockstar Games wieder etwas von sich hören. Red Dead Redemption ist zwar schon in der vorletzten Konsolengeneration erschienen, fasziniert Fans von Open World-Action Adventures allerdings nach wie vor.

Da ist es auch kein Wunder, wenn mancherorts der Wunsch nach einer aufgemotzten und auf die neueste Technik optimierte Version des Wild West-Abenteuers laut wird. Diese scheint nun näher denn je – eine aktuelle Entwicklung kann quasi schon als Bestätigung dafür angesehen werden.

Red Dead Redemption: Current Gen Versionen noch dieses Jahr?

So ist auf dem Entertainment Software Rating Board – kurz ESRB und gewissermaßen das Pendant zur deutschen USK-Vergabestelle – eine Bewertung für Red Dead Redemption aufgetaucht. Angegeben sind die Plattformen PlayStation 5, Nintendo Switch 2 sowie Xbox Series X|S, also die aktuelle Konsolengeneration, für die das Spiel bis dato nicht nativ erhältlich ist.

Wenig überraschend hat sich die Bewertung bei Mature 17+ eingependelt, was hier zulande USK 18 und damit der ursprünglichen Wertung für Red Dead Redemption im Jahre 2010 entsprach. Fluchen, Drogenmissbrauch, gewalttätige sowie sexuelle Inhalte und zahlreiche Leute über den Haufen zu schießen hat für gewöhnlich ein solches Rating zur Folge.

Ein Remaster für die aktuellen Konsolen dürfte grafische Optimierungen sowie verbesserte Performance beinhalten – auch wenn Fans insgeheim auf das aktuellere und als sogar noch besser empfundene Red Dead Redemption 2 gehofft haben. Immerhin wird die Erweiterung Undead Nightmare Teil des designierten Remasters sein: Die Zusammenfassung des ESRB beschreibt neben blutigen Splatter-Effekten, nackten und verstümmelten Erhängten sowie dem Genuss einer Kokainspritze auch den Kampf mit einer Zombie-Plage – alles in allem also vielversprechend.

Eine offizielle Bestätigung steht derzeit noch aus; erfolgt sie jedoch, könnte es mit einem Release ganz schnell gehen. Laut eines Insiders dürfen sich Spieler*innen auf der Nintendo Switch 2 übrigens sicher auch auf Red Dead Redemption 2 gefasst machen.

Quelle: ESRB