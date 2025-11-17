PlayStation Plus: Das erste Gratis-Spiel für Dezember steht fest – „könnte mir nichts Besseres wünschen“

Kaum hat Sony die neuen Gratis-Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium verraten, wissen wir auch schon, was uns im letzten Monat des Jahres bevorsteht: ein legendäres Open World-Spiel von einem der besten Studios der Welt.

Zwar handelt es sich keineswegs um einen taufrischen Titel, sorgte der Ausflug auf der PlayStation 3 bereits für Furore. Die Rede ist natürlich von Red Dead Redemption aus der Feder von Rockstar Games. Das bekommt im Dezember eine Remastered-Version für die PlayStation 5, die ihr als Abonnent*in von Sonys PS Plus-Service direkt ausprobieren könnt.

Red Dead Redemption: Schon sehr bald bei PS Plus gratis spielbar

Ein richtiges Remake mit vollständig erneuerter technischer Basis solltet ihr bei bezüglich der Rückkehr von Red Dead Redemption nicht erwarten. Im Grunde handelt es sich um eine Portierung der bereits 2023 veröffentlichten PS4-Version, die aber nun auf der aktuellen PlayStation 5 auch 4K-Auflösung und bis zu 60 Bilder pro Sekunde unterstützt.

Ein insgesamt also nettes Update, welches für Besitzer*innen der bereits erwähnten PS4-Fassung kostenlos ist. Wer jedoch bislang den Wilden Westen gemieden hat, aber den Drang verspürt, diese Lücke zu füllen, darf sich ebenso gratis aufs Pferd schwingen. Eine aktive Mitgliedschaft bei PlayStation Plus Extra vorausgesetzt.

Lesetipp: Das gibt es im November 2025 bei PlayStation Plus gratis

Wie Rockstar Games nämlich in der offiziellen Ankündigung am Rand erwähnt, könnt ihr Red Dead Redemption über den Sony-Dienst ohne weitere Zusatzkosten spielen. Sogar ein Termin steht bereits fest: Ab dem 2. Dezember geht’s los, also an dem Tag, an dem die neue Variante des Open World-Epos auch für Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, iOS und Android das Licht der Welt erblickt.

Fans frohlocken über Gratis-Zugang

Mit einer Metacritic-Wertung von 95 Prozent zählt Red Dead Redemption zu einem der besten Spiele aller Zeiten. Vor allem die spannende Story und die vielschichtigen Charaktere sind auch 15 Jahre nach der erstmaligen Veröffentlichung noch immer meisterhaft. Als Spieler*in schlüpft ihr in die Rolle des Cowboys John Marston, der von Regierungsbeamten dazu gezwungen wird, Jagd auf ehemalige Mitglieder der van der Linde-Gang zu machen. Das pikante Detail: Marston war selbst einmal Teil der Gruppierung.

Mehr möchten wir an der Stelle nicht spoilern, denn die dramatische Handlung ist bis zum letzten Moment hin stark geschrieben. Falls ihr sie jedoch seinerzeit verpasst und auch bisher nicht nachgeholt habt, bekommt ihr jetzt also eine weitere Chance. Der Neuzugang ist bei einigen Abonnent*innen von PS Plus übrigens sehr willkommen. „Schadensbegrenzung für die Verschiebung von GTA 6? So oder so, ich nehme es! Ich kann es kaum erwarten, dieses Spiel erneut zu spielen“, schreibt beispielsweise rialbsivad auf Reddit.

PraiseTheMoon99 hält im selben Thread fest: „Ich könnte mir nichts Besseres wünschen“, da er oder sie ohnehin demnächst auf PlayStation Plus Extra upgraden wollte. Und wer weiß? Vielleicht bleibt es nicht nur bei Red Dead Redemption. Um ein großes Grafik-Update für den zweiten Teil gibt es schon seit längerer Zeit viele Gerüchte.

Quelle: Rockstar Games Newswire, Reddit / @PraiseTheMoon99, @rialbsivad, Metacritic