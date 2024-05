Release von Zenless Zone Zero, dem neuen RPG der Genshin Impact-Schöpfer enthüllt

Mit dem Erfolg von Genshin Impact hat Entwicklerstudio miHoYo Wellen geschlagen, auf denen es sich offenbar zu reiten lohnt: Nach dem aktuellsten Hit Honkai: Star Rail wird aus der Spieleaufstellung nun mit Zenless Zone Zero ein Trio.

Bisher konnten aufgeregte Spieler*innen den sich anbahnenden Release aufgrund von Eingrenzungen schon vorausahnen, aber erst jetzt hat sich der Nebel um das ersehnte Datum vollständig gelüftet. Lange muss nicht mehr gewartet werden.

Das HoyoVerse wächst: Veröffentlichung von Zenless Zone Zero steht kurz bevor

Während Genshin Impact eine Welt voller Fantasy und Magie verkörpert, soll Zenless Zone Zero ein raueres Gegenstück in Form einer apokalyptischen Zukunft bieten. Als sogenannter Proxy streift ihr durch urbane Landschaften, in denen ihr trotz der wohlbekannten Warnungen nicht an den gefürchteten Höhlen vorbeikommt. Einen sicheren Hafen findet ihr in der Stadt New Eridu, die dem Unheil der modernen Zeit trotzt.

Spielerisch dürft ihr euch auf ein Action-RPG mit rasanten Kämpfen freuen, bei dem eure dreiköpfige Truppe fiese Monster mit jeweils unterschiedlichen Waffen und Angriffen in den Boden stampft. Selbstverständlich kommt auch Zenless Zone Zero nicht ohne das Kernelement des HoyoVerse aus und wird deshalb wie gewohnt durch Gacha-Glücksgriffe finanziert.

Der Trommelwirbel um miHoYos Neuzugang erreicht seinen Höhepunkt mit der offizellen Ankündigung des Release-Datums: Am 4. Juli öffnen sich die Tore für PC-, PlayStation- und Mobile-Nutzer*innen. Kosten wird euch der Download nichts, dafür werdet ihr häufiger zu Ingame-Käufen animiert. Um euch bereits jetzt einen kleinen Vorschuss auf nützliche Items in Zenless Zone Zero zu sichern, lohnt sich das Angebot zur Voranmeldung.