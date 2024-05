Baldiger Release von SunnySide: Cozy Game mit Romanzen-Fokus und kostenloser Demo

Alarm auf dem Radar zu bevorstehenden Cozy Game-Releases: Sunnyside spannt den Bogen, um in wenigen Wochen den Startschuss fallen zu lassen. Zwar sollte das eigentlich schon passiert sein, jedoch kam es wie so häufig in der Branche zu Verzögerungen, die glücklicherweise nicht allzu viel zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.

Inhaltlich tritt die Farming-Sim in die Fußstapfen des Genre-Meisters Stardew Valley, nimmt aber auch mal ein paar Schritte abseits des vorgelegten Pfads. Hat die geplante Umsetzung das Potenzial, nimmersatte Cozy-Fans zu überzeugen?

Weniger Farmen und mehr Flirten: SunnySide setzt auf bedeutsame Beziehungen

Die Basics des virtuellen Farmlebens sind auch im Fall von SunnySide fester Bestandteil des Programms: Dem Tagesgeschäft wird auf dem eigenen Feld nachgegangen, das ihr bepflanzen, bewässern und abernten müsst. Innovation steckt hier also nicht in der Aufgabe, sondern deren Ausführung: Statt klassischerweise Harke und Gießkanne in die Hand zu nehmen, greift ihr in SunnySide auf modernes Equipment wie Bewässerungssysteme zurück, um euch nicht endlos mit täglichen To-dos aufzuhalten.

Durch den Einsatz vielfältiger Automatisierungen soll mehr Zeit bleiben, dem eigentlichen Kern des Spiels näherzukommen, welchen die bunten Charaktere bilden. Bewegende Storys und komplexe Persönlichkeiten sind nämlich der ganze Stolz von SunnySide. Mitten in der Idylle eines japanischen Dorfes begegnet ihr 29 Bewohner*innen mit einzigartigen Geschichten zu ihrer Vergangenheit, ihren Wünschen und Problemen. Wenn euch die Dialoge an die Nieren gehen und langfristig beschäftigen, haben sich die Visionen der Entwickler*innen erfüllt.

Ihr selbst könnt Einfluss auf das Leben eurer neuen Bekanntschaften nehmen und dabei vielleicht auch deren Herz erobern. Gemeinsame Treffen auf Veranstaltungen und der Austausch von Chatnachrichten helfen euch unter anderem, dieses Ziel zu erreichen. Ein ständiger Begleiter steht euch schon von Anfang an zur Seite: Drohne Sparky braucht eure Unterstützung dabei, mehr über die Natur der Menschen zu erfahren. Im Gegenzug lässt er euch beispielsweise beim kartenbasierten Kampf in geheimnisvollen Dungeons nicht alleine antreten.

SunnySide hat seinen Release vom 24. Mai 2024 auf den 14. Juni 2024 verlegen müssen. Jetzt heißt es also, ein paar Tage draufrechnen, bis für PC, Xbox und PlayStation grünes Licht gegeben wird. Um bereits vorab einschätzen zu können, ob ihr zugreifen solltet, lohnt sich ein Testlauf der kostenlosen Demo. Bis dahin müssen sich Cozy Game-Fans die Wartezeit mit anderen Titeln, wie dem kürzlich erschienenen Duck Detective: The Secret Salami, versüßen.

