Resident Evil: Überraschender Release mit erstem Gameplay – „es ist furchteinflößend“

Welches neue Resident Evil-Spiel könnte gemeint sein, wenn brandaktuell veröffentlichtes Gameplay-Material aus Spieler*innen Kommentare wie „[…] es ist furchteinflößend“ oder „Das ist so cool“ kitzelt? Wer jetzt naheliegenderweise an Resident Evil: Requiem denkt, liegt leider knapp daneben. Auch das kommende Mobile Game Resident Evil Survival Unit steckt nicht dahinter – sondern gewissermaßen eine alte Bekannte aus der Survival-Horror-Reihe.

Mit dem 2019 herausgebrachten Remake zu Resident Evil 2 hat Capcom die erste Fortsetzung der altehrwürdigen Gruselei-Saga aus dem Jahre 1998 neu interpretiert – und einen veritablen Hit abgeliefert. Sowohl Kritiker*innen als auch Spielende haben die Rückkehr zur Raccoon City-Polizeiwache mit den spielbaren Held*innen Claire Redfield und Leon S. Kennedy gefeiert. Und jetzt ist ein allererstes Video erschienen, das Bewegtbilder aus demselben Remake zeigt, wie ihr es noch nie gesehen habt.

Resident Evil 2: Dead Shot – der neue Lightgun-Shooter von Capcom

Resident Evil 2: Dead Shot befindet sich gerade bei Capcom in der Mache, versteht sich als Neuinterpretation des 2019er-Remakes als Lightgun-Shooter. Unsere Kolleg*innen von IGN haben jetzt in der NAMCO Funscape im britischen Romford die Möglichkeit ergriffen, in den Aracade-lastigen Titel reinzuspielen – und direkt ein fast zehnminütiges Gameplay-Video mitgebracht. Bedenkt allerdings: Bei dem im Clip gezeigten Spiel handelt es sich um eine noch in Entwicklung befindliche Veröffentlichung. Bis der Release tatsächlich in Spielhallen erfolgt, dürfte Dead Shot also nochmal anders aussehen.

Twitter-Posting zum Video:

Ausprobieren konnte IGN vor Ort zwei spielbare Episoden – nämlich einen Prolog und Hunted. Im Prolog brecht ihr, wie nicht anders zu erwarten für ein Resident Evil 2, mit Kennedy und Redfield in die ikonische Polizeiwache auf, um dort mit Waffengewalt gegen garstige Untote anzutreten. Unterteilt ist der Prolog übrigens wiederum in sieben Abschnitte, wobei ein Bosskampf am Ende einen dramaturgischen Höhepunkt setzt.

Zwar ist der Pressekollege aus dem Video nicht bis zur zweiten Episode Hunted vorgedrungen, doch mehr als wahrscheinlich werdet ihr hierin mit dem Stalker-Charakter Mr. X aufeinanderprallen. Insgesamt wird Resident Evil 2: Dead Shot mit fünf Episoden aufwarten – die sich entlang des bekannten Handlungsfadens des zweiten Hauptspiels orientieren sollten. Dementsprechend dürften sich Resi-Freunde auf ein Widersehen mit Fan-Liebling Ada Wong freuen. Das eigentliche Gameplay im oben verlinkten Video beginnt nebenbei bemerkt ab Minute eins, Sekunde 25.

Ob und wann Resident Evil 2: Dead Shot auch in einer Arcade-Halle in unseren Breitengraden einschlagen wird, bleibt zum Zeitpunkt jetzt noch Gegenstand von Spekulationen. Zumindest in den Twitter-Kommentaren verkünden bereits jetzt Spielende mit Wortmeldungen wie „Ich hoffe, das gibt es bald an mehreren Orten„, dass sie bereit sind für eine neue Runde Resident Evil 2 – nur eben diesmal als geradlinige Baller-Action. Apropos Capcom-Gruseleien: Ein neu angekündigtes Resident Evil-Spiel bereitet Fans jetzt schon Sorgen.

