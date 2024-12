Das neueste Resident Evil 2 feiert einen großen Tag für den Survival-Horror-Kracher

Wann ein Resident Evil 9 tatsächlich breitenwirksam präsentiert wird, dazu überlassen wir das Spekulieren Insidern wie Dusk Golem oder Lunatic Ignus auf Twittert & Co. Indes direkt und ganz faktisch eingetroffen, ist ein neuerlicher Release des Remakes von Resident Evil 2.

Wir erinnern uns: Mit seiner Remake-Reihe zu Resident Evil 2, 3 und 4 konnte Capcom einen kommerziellen Siegeszug einfahren – und auch bei Kritik und Spieler*innenschaft überzeugen. Nebeneffekt daraus: Ein ebenfalls gelungener Nachahmungstäter wie Bloober Team mit dem Remake zu Silent Hill 2, der kürzlich aufschlug. Und jetzt kehrt Resident Evil 2 Remake für den beliebten Hersteller aus Cupertino zurück – und zwar mit ordentlichem Rabatt.

Resident Evil 2 Remake auf iPhone, iPad und Mac erhältlich – für kurze Zeit mit Rabatt

Richtig gelesen: Das Remake zu Resident Evil 2 ist seit dem 10. Dezember 2024, für Apples Gerätepark verfügbar – also für iPhone, iPad und Mac. Wessen Herz also für Survival Horror schlägt, oder sich als Apple-Jünger*in identifiziert, sollte jetzt die Ohren spitzen. Immerhin konnte Resident Evil 2 Remake in unserem ausführlichen Testbericht seinerzeit als „beeindruckende Modernisierung des klassischen Survival-Horrors“ eine amtliche 9.0-er-Bewertung abkassieren.

Übrigens: Ausführlich beschäftigt sich der YouTuber Damian mit der Performance von Resident Evil 2 Remake im Apfelkerngehäuse in einem 15-minütigen Video.

Der Clou für Sparfüchse: Um den Release des Resident Evil 2-Remakes für Apfel-Endgeräte zu feiern, erhaltet ihr das Hauptspiel um 75 Prozent reduziert – genauer bis zum 8. Januar. Das heißt, ihr bezahlt aktuell gerade mal schlappe 10 Euro, anstelle des sonst üblichen Verkaufspreises von 40 Euro. Mit dem Aufschlag der neu interpretierten, zweiten Zombie-Hatz, setzt Capcom jetzt übrigens konsequent fort, was die Japaner*innen mit Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil Village und Resident Evil 4 vorgelegt haben.

Teil 7, 8 und 4 wurden nämlich ebenfalls in der Vergangenheit für iPhone & Co. veröffentlicht. Wer sich unsicher ist, ob der Zehner für Resident Evil 2 Remake auf dem Apfel-Apparillo eine sinnige Investition ist: Reinspielen könnt ihr in den Titel wohl kostenfrei. Während Resi-Fans frohlocken dürften, wenn jetzt die Erfolgsreihe rund um Albert Wesker, Jill Valentine und T-Virus-Getier vermehrt auf Apples App-Store aufploppt, sind nicht alle gänzlich begeistert.

Resi 2 Remake auf dem iPhone – Internetverbindung zum Starten benötigt

Schon vor zwei Monaten wurde der vorbereitende Eintrag zu Resident Evil 2 Remake von Fans im App-Store entdeckt – ebenso wie diese Bemerkung: „Eine Internetverbindung wird benötigt, um das Spiel zu starten“. Und auch jetzt könnt ihr auf der entsprechenden Seite im App-Store folgendes nachlesen: „Um die App zu starten, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein“.



Einigen Reddit-Nutzern missfiel dieser Umstand – für manche war das ganze sogar ein Ausschlusskriterium. Doch ein User benennt sogar einen unkomplizierten Trick, wie er dieser Unliebsamkeit begegnet: „Ich hasse das zutiefst. Aber ich umgehe das, indem ich meinen Hotspot für eine Sekunde benutze, wenn ich draußen bin. Sobald das Spiel beginnt, schalte ich ihn [den Hotspot] aus und es funktioniert gut.“

Apropos Untote, die in den (gar nicht sauren) Apfel beißen: Damit wirft Capcom Resident Evil 2 Remake deutlich früher auf Apple-Gerätschaften, als wir Anfang Oktober der Gerüchteküche entnahmen.

