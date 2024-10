Resident Evil 2: Remake jetzt aufgeräumt – erlebt erstmals „Resident ohne Evil“

Im zweiten Resident Evil verschlägt es uns in den Schuhen von Claire Redfield und Leon S. Kennedy in die Polizeistation von Racoon City – wo wir zunächst von garstigen Zombies attackiert werden, bald vorm ominösen Mr. X in Deckung gehen. So weit, so bekannt (und so gruselig).

Aber wie sah die legendäre Polizeistation aus Resident Evil 2 & 3 Remake eigentlich aus, bevor Untote das museumsartige Gebäude zu ihrer privaten Fressmeile erklärten? Entlang dieser Frage grübelten Fans – und gossen den Gedanken in eine spielbare Version der Raccoon Police Station ganz ohne lebende Untote, Zombiehunde, T-00 Tyrant oder sonstiges T-Virus-Getier.

Resident Evil mit S.T.A.R.S. und Polizisten – aber ohne Zombie-Hündchen

Was wir im Verlauf des etwas mehr als einminütigem Video auf Twitter zu sehen bekommen, ist die altvertraute Polizeistation – mitsamt massiver Statue in der Haupthalle, Verhörräumen, Gefängniszellen und schick wirkenden Holzvertäfelungen. Als Jill Valentine in S.T.A.R.S.-Uniform, wandern wir durch Eingangshalle und verwinkelte Gänge – doch eine entscheidende Sache ist anders: Die Polizeistation befindet sich mitten im ruhigen Tagesbetrieb. Was wir zu sehen bekommen, ist:

Schreibtischhelden, beschäftigt mit Papierarbeit; Plaudereien unter Kolleg*innen; aber keinen einzigen Licker, der uns das Gesicht vom Schädel schlabbern will.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beim Gezeigten handelt es sich um „eine Demo von RE1 Remake, erstellt von Fans“, wie der Twitter-Nutzer hinter dem Video schreibt – und verlinkt diese Demo prompt. Die Kommentator*innen unter dem Twitter-Posting zeigen sich verblüfft, schließlich erstrahlt so die gute, alte Polizeistation aus Resi 2 tatsächlich mal im neuen Licht. Eine Wortmeldung wie „Resident ohne Evil“ bringt den Charme dieser Bewegtbilder auf den Punkt, ebenso euphorisch meldet sich eine Nutzerin mit „Das ist großartig!“ zu Wort.

Schließlich ein weiterer Gedanke: „Stellt euch eine offene Spielewelt in Raccoon City vor …“ Zumindest was die Open World angeht, könnte das bald Realität werden, sofern sich die Tweets des bekannten Insiders Dusk Golem bewahrheiten sollten.

So oder so bietet diese kuriose Fan-Kreation die Möglichkeit, die wohlbekannte Polizeistation aus Resident Evil nochmal gänzlich neu zu entdecken. Apropos Grusel-Stoff: In unserem Test zum Silent Hill 2 Remake resümiert Autor Michael Sonntag pointiert: „Das Original ist tot und das ist gut so“.

Quellen: Twitter / @piltybhz, @SammiiSixx, @Lillipie101, @AestheticGamer1