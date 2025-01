Resident Evil-Klassiker bekommt neue Mod – Warum sie eine Revolution darstellt

Die Möglichkeit, an Videospielen – besonders auf dem PC – Mods vorzunehmen, eröffnet vielen Spielerinnen und Spielern eine neue Sicht auf das Game. Ob grafische Modifikationen, zahlreiche Quality of Life-Einstellungen oder ein neuer Look für Protagonisten und NPCs; das Feld ist groß und mannigfaltig. Eine Mod für Resident Evil 2 erregt gerade besonderes Aufsehen.

Zwar zählt das Horror-Game mittlerweile stolze 27 Lenze, scheint aber auch in diesem Alter noch für Modder so interessant, dass nun eine nahezu revolutionäre Optimierung eingeführt wurde. Besonders die Speedrun-Szene dürfte davon angetan sein.

Resident Evil 2: Rekorde nach Mod-Support pulverisiert

Vorige Woche veröffentlichte Resevilnemesis30 auf dem Portal ModDB die Modifikation mit dem schlichten Titel „Door & Cutscene Skip“. Die tut genau das: Überspringt Zwischensequenzen, vor allem aber die aus heutiger Sicht unnötig langen Animationen, die beim Öffnen einer der zahlreichen Türen in Resident Evil 2 getriggert wird. Wer die Mod und seine Möglichkeiten nutzt, kann also einiges an Spielzeit sparen.

Dies beeinflusst wiederum die Speedrunner-Szene, wie auch der offizielle Eintrag von Resident Evil 2 auf Speedrun.com beweist. Seitdem die genannte Mod nämlich verfügbar ist, purzeln die Rekorde. Auf der für kompetitive Schnelldurchläufe ausgelegten Homepage kann daher bereits ausgewählt werden, ob der Rekord der normalen (Vanilla) Version des Spiels angezeigt werden soll oder der mit Cutscene Skip.

Zum Vergleich: Der Speedrun-Rekord der normalen Version auf dem PC liegt bei 48 Minuten und 32 Sekunden, mit Mod-Unterstützung lediglich bei 19:36 Minuten (Stand: 29. Januar 2025). Es lässt sich also beim kompetitiven Zocken von Resident Evil 2 über die Hälfte der Brutto-Spielzeit einsparen, wenn man auf die neuartige Mod setzt.

Besonders für ein Spiel, das bereits so viele Jahre auf dem Buckel hat, ist eine solche Entwicklung ein wahrer Quantensprung. Apropos Mod-Unterstützung: Diese dürfen in Kürze auch Fans des Potterverse-Abenteuers Hogwarts Legacy genießen – allerdings vorerst nur auf dem PC, was so manche Konsoleros auf die Barrikaden bringt.

Quellen: ModDB, Speedrun.com