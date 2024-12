Resident Evil 4 & Co.: Survival-Horror-Kracher liefern jetzt nach – lange gewünschte Funktion

Vor wenigen Tagen wurde nachgeliefert, was für Resident Evil 4, Biohazard und Village schon länger verfügbar ist: Das gefeierte Remake zu Resident Evil 2 ist ab sofort auch in Apples App-Store verfügbar. Als besondere Dreingabe greift ihr Resident Evil 2 Remake bis einschließlich zum 8. Januar stark vergünstigt für iPhone, iPad und Mac ab. So weit, so bekannt.

Bei aller Freude rund um die Veröffentlichung zum Remake von Resi 2 auf den Apfel-Endgeräten, regten sich in der Community einige mäkelnde Stimmen. Denn um die für iPhone & Co. verfügbaren Resident Evils zu spielen, war bisher eine stehende Internetverbindung vonnöten. Hier bessert Capcom jetzt erfreulicherweise nach – eines der Spiele wartet aber wohl noch auf das erhoffte Update.

Resident Evil 4, Biohazard & Village auf dem iPhone spielen – ohne Internetverbindung

Dass eine hergestellte Internetverbindung nun nicht länger benötigt wird, um etwa ein Resident Evil 4 auf eurem iPhone zu starten, entnehmt ihre der dazugehörigen Versions-Historie. Die Neuerung wurde am 11. Dezember vorgenommen – genauer ist es bei Village die Version 1.1.6, bei Resident Evil 7: Biohazard die Version 1.03., respektive im Falle von Resident Evil 4 Version 1.0.4. Bei allen vier Titeln könnt ihr in der Version History in den jeweiligen Einträgen in Apples App-Store folgendes nachlesen:

„Aufgrund von Änderungen am Startvorgang, ist zum Starten dieser Anwendung keine Internetverbindung mehr erforderlich.“ Und wie ist es um den neuesten Zugang bestellt – also um das Remake von Resi 2 im Apple-Kosmos? Für Resident Evil 2 wird laut in diesem Artikel verlinktem Reddit-Thread die Internetverbindung zum Starten des Spiels ebenfalls obsolet.

Und dennoch: Wenn wir zum Zeitpunkt dieser Meldung beim entsprechenden Eintrag in Apples App-Store hineinschauen, wird bei den Aktualisierungen lediglich eine „Allgemeine Fehlerbehebung“ vom 4. Dezember angegeben; von einer nicht mehr benötigten Internetverbindung ist hingegen nicht die Rede. Denkbar, dass das Update im deutschen Raum noch nicht gänzlich verfügbar gemacht wurde. In oben erwähnter Reddit-Diskussion jedenfalls schreibt der Thread-Ersteller: „Die [Resi-]Spiele können wieder unter Umständen gespielt werden, während denen keine Internetverbindung verfügbar ist, beispielsweise im Flugzeug“

Andere, empfehlenswerte Survival-Horror-Spiele

„Die App Store-Version von Resident Evil 2 wurde gestern mit dieser Änderung veröffentlicht, was bedeutet, dass ihr das Spiel offline starten können – sobald ihr die Vollversion gekauft habt“, heißt es weiter auf Reddit.

Und was spielt ihr, wenn euch die Capcom-Gruselei (egal, mit welcher Ziffer dahinter) zu sehr Mainstream ist – ihr trotzdem auf Survival Horror steht? Dann solltet ihr ziemlich zügig bei Crow Country oder in das famose Heartworm hineinspielen.

Quellen: Mac App Store / @Capcom, Reddit / @_sharpmars