Resident Evil 4: Für Survival-Horror-Fans startet das Wochenende mit einem verlockenden Angebot

Wären wir Der Pate alias Vito Corleone, würden wir euch jetzt sagen: „Dieses Steam-Angebot ist eines, dass ihr nicht ablehnen könnt“. Sind wir aber nicht – weder in mafiöse Machenschaften verwickelt, noch hängt Resident Evil 4 Remake irgendwie mit der Cosa Nostra zusammen.

Dessen ungeachtet steht das Angebot: Resident Evil 4 Remake krallt ihr euch, ganz ohne unlauteres Einwirken des Paten, noch das ganze Wochenende stark vergünstigt auf Valves Vertriebsplattform Steam. In konkrete Zahlen gegossen: Statt der sonst fälligen 40 Euro für das vielleicht beste Resident Evil aller Zeiten, werden dieser Tag gerade mal schlanke 20 Euro fällig. Doch damit endet die Pfennigfuchserei noch nicht.

Resident Evil 4 Remake stark vergünstigt auf Steam

Das Angebot zum Remake von Resident Evil 4 endet übrigens am 10. Februar – also bereits am Montag. Zeit genug, das hereinbrechende Wochenende mit dem Einstieg in diese häufig als bestes Resident Evil überhaupt gehandelte Mischung aus Survival-Horror und Action-Adventure zu beginnen.

Wer vielleicht schon andere Ableger der traditionsreichen Horror-Reihe gespielt hat, es jetzt wirklich ernst mit Resident Evil 4 meint, kann sich bei Bedarf direkt die Gold Edition des Remake-Hits in die Steam-Bibliothek schubsen.

Wieder mit einem amtlichen, 40-prozentigen Rabatt behangen, ist die Resident Evil 4 Gold Edition mit 30 Euro anstatt den regulär fälligen 50 Euro bepreist. Auch diese Rabatt-Aktion endet am 10. Februar. Wer seine Spielempfehlung in Zahlenwerte gekippt benötigt: Das Remake zu Resident Evil 4 konnte seinerzeit in unserem Test eine dröhnende 9.0-Wertung nachhause nehmen – dank „Herzkasper-Garantie, Top-Optik, vielen frischen Gameplay-Ideen und fantastischem Gameplay“.

Zurück zur Gold Edition: Neben eher kosmetischen Dreingaben wie zusätzlichen Outfits, Waffen oder sonstigen Gegenständen, wirbt sie vor allem mit der Erweiterung Separate Ways für sich. Während diese Zusatzkampagne im Original aus dem Jahre 2005 eher ein ungeliebtes Nischendasein gefristet hat, polierte sie die Neuauflage im völlig neuen Glanz heraus – und übertraf damit die ursprüngliche Erweiterung nach Meinung vieler um Längen. Auch in unserem damaligen Test zu Seperate Ways stellten wir fest: „Der Separate Ways-DLC ist ein richtiger Abschluss, ein I-Tüpfelchen […]“.

Weitere Capcom-Knaller auf Steam zum Angebotspreis

Und wer sich dann wirklich ein Resident Evil-Nimmersatt nennt, greift bei der ebenfalls noch dieses Wochenende stark rabattierten Resident Evil Remake Trilogy zu – und erhält die ebenfalls sehr empfehlenswerten Remakes zu Resident Evil 2 & 3 mitgeliefert. Die ganze Günstig-Aktion wird, abschließend bemerkt, momentan direkt vonseiten Capcoms gefahren. Wer als mit Zombie-Apokalypse, Los Ganados oder Las Plagas nichts anfangen kann, hält sich vom T-Virus fern – steigt stattdessen bei Monster Hunter, Okami oder Street Fighter ein.

Oder zelebriert auf GOG die Rückkehr zwei ebenfalls schuppig-schauriger Klassiker: Dino Crisis 1 & 2. Apropos flinke Urzeitviecher: 3 Saurier-Spiele schicken uns endlich dort in den Jurassic Park, wo Fans von Dino Crisis sonst bitterlich enttäuscht werden.

Quellen: Steam / Capcom, GOG / Capcom, Reddit / @SteveBayerIN