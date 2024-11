Resident Evil 5: Wie eine grafische Generalüberholung – Download kostenlos

Die Resident Evil-Reihe ist voller Höhen und Tiefen – wie bei einer langjährigen Erfolgsreihe nicht anders zu erwarten. Gerade Resident Evil 4 wird als absoluter Goldstandard über die Nische Survival Horror hinaus hochgehalten. Hingegen an einem Resident Evil 6 scheiden sich die Geister. Das auf dem afrikanischen Kontinent angesiedelt Resi 5 liegt irgendwo dazwischen – nicht nur nach Reihenfolge, sondern was die Wertungen angeht.

Während das Original (96) und das Remake (93) von Resident Evil 4 beeindruckende Metacritic-Wertungen absahnte, glänzt Resi 5 immerhin mit einer mehr als soliden 83. Demgegenüber hinkt Resi 6 mit seiner 67 schon etwas gebrechlich hinterher. Dessen ungeachtet hat sich Resident Evil 5 in den Fan-Herzen einen Ehrenplatz errungen; vor allem der Koop-Modus hat seinen Reiz. Grafisch sorgt der Titel aus dem Jahre 2009 nicht mehr für Freudensprünge. Frischen Texturen und Shader ändern das jetzt längst – zumindest auf dem PC.

Resident Evil 5: Frische Texturen und Shader auf Nexusmods verfügbar

Wichtige Rahmung vorab: Das hier vorgestellte Texturen-Paket existiert bereits seit einiger Zeit. Da jedoch die Spekulationen rund um ein Resident Evil 9 aktuell in diesem Internet die Runde machen, wollen wir euch den interessanten Download für Resident Evil 5 nicht vorenthalten. Schließlich müssen wir die Wartezeit irgendwie sinnvoll verbringen – und wieso nicht mit einem Texturen-Paket. Denn mit dem poliert ihr die Patina des inzwischen 15 Jahre alten Resi 5 ordentlich.

Egal, ob die grafische Präsentation unserer Held*innen Sheva Alomar, Chris Redfield und Albert Wesker, oder die verschiedenen Waffen und Gegner im Spiel – all dem könnt ihr die grafische Frischzellenkur verpassen. Bereitgestellt werden diese grafisch aufgepeppten Assets von User epicawesolmemods auf Nexusmods. Da es sich um insgesamt 16 einzelne Downloads handelt, könnte das Einrichten etwas kleinteilig geraten – aber sofern ihr den grauen Herbst zumindest vor dem Rechner zum Leuchten bringen möchtet (und sowieso Resident Evil spielt), sind euch diese Inhalte ans Herz zu legen.

Nicht irrelevanter Hinweis dazu: Wer sich eine Resi 5 mit aufgefrischten Grafik-Effekten im Stile von Raytracing geben möchte, sollte ein besonderes Augenmerk auf den Download „Photorealistic Resident Evil 5 – No Color Filter – Last Patch Compatibility“ legen. Die neuen Shader heben den ältlichen Titel nämlich nochmal auf ein neues Level. Was indes Puristen weniger gefallen könnte: Im über zehnminütigen Vergleichsvideo zur Reshade-Vorlage gleich hier unten, wird der ikonische, gelbstichige Filter von Resident Evil 5 weggewischt – der doch die ikonische Optik von Teil fünf erst ausmacht.

Apropos grafische Glanzleistungen aus der Community: Auch ein Assassin’s Creed Syndicate funkelt und glitzert dank der Shader-Kur längst – auch wieder abrufbare via Nexusmods.

Quellen: Nexusmods / @epicawesomemods, YouTube / @Awesome Mods