Resident Evil 5 jetzt mit neuer Grafik: Komplett kostenlos – doch mit einem Schönheitsfehler

Lässt sich in wenigen Worten auf den Punkt bringen, was diese Mod für Resident Evil 5 von all den anderen Grafik-Upgrades zu Capcoms Survival-Horror-Reihe unterscheidet? Na, aber selbstverständlich – Wörtchen wie 4K-Auflösung oder 4-fach höher aufgelöste Texturen sollten Anreiz genug sein, um mal wieder wieder mit Sheva Alomar und Chris Redfield das westliche Afrika aufzusuchen.

Bereitgestellt hat besagte Modifikation User*in Evgeshajk am 31. Oktober auf der populären Plattform Nexus Mods. Und die Zahlen sprechen durchaus für Begehrlichkeiten, immerhin wurde dieser nicht ganz federleichte Download mit einer Gesamtgröße von 31,1 Gigabyte bis dato über 650-mal heruntergeladen (Stand: 4. November). Wieso ihr euch den hunderten von Downloadwütigen anschließen solltet? Das erfahrt ihr jetzt!

Resident Evil 5: Neues Grafik-Upgrade für das heiße Action-Spiel

Eine wichtige Sache vorweg: 4K Texture Pack AI-Enhanced für Resident Evil 5 ist in zwei Download-Häppchen unterteilt – Teil eins bringt 12,8 GB auf die Waage, Teil zwei sogar 18,3 GB. Was euch dieses massive Download-Paket bietet, erklärt euch Modder*in Evgeshajk am besten selbst: „Texturen wurden sowohl mithilfe von KI verbessert, als auch die Auflösung händisch um das Vierfache erhöht“, steht in der Mod-Beschreibung nachzulesen. Das Ergebnis dieser Bemühungen könnt ihr den beigelegten Vorher-Nachher-Bildern entnehmen – oder im nachstehenden YouTube-Video sehen.

Das Grafik-Upgrade in Aktion:

Unter dem YouTube-Clip versammeln sich vor allem belobigende Wortmeldungen – wie die von @emulation.engine („Großartige Arbeit. Mach weiter so“), @rk79-v5r („Ich bin so glücklich. Mein Lieblingsspiel bekommt endlich ein wenig Liebe“) oder @thebennator („Die ganze Arbeit, die du für die Serie geleistet hast, ist unglaublich“). Letztgenannter Kommentar trägt dem Umstand Rechnung, dass diese Grafik-Mod für Resident Evil 5 gerade mal die Spitze des Eisberges von Evgeshajk darstellt.

Evgeshajk ist modding-verliebten Fans der Survival-Horror-Reihe kein Unbekannter, schließlich ließ die Person in der Vergangenheit einerseits Resident Evil: Revelations, andererseits Resident Evil: Revelations 2 im neuen Glanz erstrahlen. Das neueste Modding-Kleinod 4K Texture Pack AI-Enhanced für Resident Evil 5 ist also über jeden Zweifel erhaben? Nicht ganz – wie der YouTube-Kommentar von @adevilscupoftea zeigt: „Bei Minute 2:19: Excella hat ihren Schönheitsfleck rechts bei ihrer Oberlippe. Bei Minute 2:20 fehlt das Muttermal wiederum“.

Und tatsächlich: Wer zu den genannten Punkte im YouTube-Video klickt, sieht deutlich, dass der kleine Schönheitsfleck beim Charakter Excella Gionne fehlt. Auch die insgesamt gelungene Modifikation 4K Texture Pack AI-Enhanced ist also nicht über jeden Zweifel erhaben – und wer mit der Ästhetik des Fan-Projekts so gar nicht warm wird, kann noch immer auf Photorealistic Resident Evil 5 ausweichen.

Quellen: Nexus Mods / Evgeshajk, YouTube / @evgesha_jk, @emulation.engine, @rk79-v5r, @adevilscupoftea