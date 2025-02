Resident Evil: Horror-Klassiker erscheint wohl nochmal ganz neu

Resident Evil 5 ist einer jener Ableger aus der traditionsreichen Horrorreihe, der anstelle von entschleunigtem Grusel auf rasante Action setzt. Im Jahr 2008 für Playstation 3, Xbox 360 und den Heimcomputer veröffentlicht, ballerten wir uns im Alleingang, oder zusammen mit eine*r Freund*in durch einen fiktionalisierten Teil Afrikas.

Im Gegensatz zu Resident Evil 6, der nach Meinung vieler Serienkenner*innen einen Tiefpunkt Capcoms Horrorreihe darstellt, steht der fünfte Hauptteil mit den beiden, schießwütigen Held*innen Sheva Alomar und Chris Redfield durchaus hoch in der Gunst der Gamer*innen. Jetzt deutet ein ganz bestimmter Hinweis darauf hin, dass dieser moderne Klassiker nochmal neu für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen könnte.

Resident Evil 5 könnte nochmal neu für Xbox Series X|S erscheinen

Wem das Kürzel ESRB nichts sagt, kann geholfen werden. Die vier Buchstaben stehen für Entertainment Software Rating Board. Die Organisation ist vergleichbar mit unserer hiesigen USK, also der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Beide Organisationen eint, dass sie Alterskennzeichnungen für Videospiele vornehmen – die ESRB in Nordamerika und Kanada, die USK bei uns in Deutschland. Von dieser ESRB hat Resident Evil 5 jetzt also eine Einstufung erfahren, wie der Twitter-Account @Wario64 als eine*r der Ersten entdeckt hat.

Das Bemerkenswerte: Diese Bewertung wurde für die Plattform „Xbox Series“ vorgenommen, also Microsofts aktuelle Konsolengeneration. Auch heutzutage lässt sich Resident Evil 5 zwar mit einer Xbox Series S oder X dank Rückwärtskompatibilität spielen. Die jetzt neu vorgenommene Einstufung deutet jedoch auf eine neue Veröffentlichung des Spiels hin. Dass uns folglich ein ausgewachsenes Remake zu Resident Evil 5 bevorsteht, darf dennoch stark angezweifelt werden, ist dessen ungeachtet Gegenstand von Mutmaßungen.

Auch, dass welche Version von Resident Evil 5 auch immer Capcom hier bei der ESRB eingereicht hat, ebenfalls für PlayStation 5 oder PC ansteht, wäre eine naheliegende Schlussfolgerung – bleibt aber für den Augenblick Spekulation. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass im neuen Jahr unverhofft neue Einstufung altbekannter Resident Evil-Spiele bei der ESRB auftauchen. Erst vor wenigen Wochen haben wir euch zu Resident Evil 6 oder der Resident Evil Origins Collection berichtet, die allesamt ebenfalls vonseiten ESRBs eine Einstufung bekommen haben.

Wie hat die ESRB das fünfte Hauptspiel bewertet?

Welche Veröffentlichungs-Offensive Capcom für uns Spieler*innen also in petto hat, bleibt wie gewohnt abzuwarten. Übrigens: Resident Evil 5 wurde vom ESRB für Personen ab 17 Jahren und älter eingestuft. Grund dafür seien etwa Blut, intensive Gewaltdarstellung oder ein expliziter Sprachgebrauch. Ein ganz normales Survival Horror-Spiel also, oder? Apropos Horror-Spiele: Resident Evil 9 kann warten: Dieser neue Survival Horror ist unverhofft bei Steam aufgetaucht.

Quellen: Entertainment Software Rating Board, Twitter / @Wario64