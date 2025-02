Resident Evil 9: Wann erscheint der neue Horror-Blockbuster endlich? Capcom mit unglaublich ambitioniertem Ziel

Noch gegen Ende letzten Jahres wurde gemunkelt, Resident Evil 9 solle bei den Game Awards breitenwirksam vorgestellt werden. Aufgetaucht ist die japanische Gruselei dann aber nicht. Wenn wir dem in Fan-Kreisen bekannten Leaker Dusk Golem Glauben schenken möchten, hängt die bislang ausstehende Präsentation in Verbindung mit einem ganz bestimmten Grund.

Resident Evil 9: Darum könnte es sich verschieben

Der nicht immer richtig liegende, aber in Fan-Kreisen eine gewisse Reputation vorweisende, Insider Dusk Golem, war also wieder auf Twitter aktiv. Am 12. Februar führte die auch unter dem Nutzer*innennamen AestheticGamer 1 bekannte Person „drei große Dinge“ auf, welche mit Resident Evil 9 in Verbindung stehen. Der erste Punkt betrifft die bisher ausgebliebene Enthüllung des Horror-Spiels. Laut Dusk Golem könnte sich „die Enthüllung […] im letzten Jahr“ deswegen verzögert haben, weil die Entwickler*innen „etwas mehr Zeit benötigen“.

Sollte es sich als korrekt herausstellen, dass Capcom nichts überstürzt, stünde das für einen Fokus auf Qualität. Das dürfte Spieler*innen, die natürlich auf ein möglichst hochwertiges Produkt hoffen, nur entgegenkommen. Als Punkt zwei nennt Dusk Golem: „Resident Evil 9 ist ein wirklich ehrgeiziges Spiel“. Weiter schreibt die Person, dauert „es [die Entwicklung] schlicht deswegen länger, weil es ein riesiges Spiel ist“. Die Erwähnung eines „riesigen Spiels“ lädt zu dem Rückschluss ein, vorangegangene Gerüchte zu einem Open-World-Setting in Resident Evil 9 könnten sich als richtig erweisen.

Genauso wäre allerdings denkbar, dass Resident Evil 9 linearer erzählt – und schlicht eine vergleichsweise lange Spielzeit aufweist. Wiederum die Betonung eines „ehrgeizigen Spiels“ überschneidet sich mit einem Tweet Dusk Golems Ende letzten Jahres. Auch damals twitterte die Person darüber, mit dem neunten Hauptspiel habe Capcom ambitionierte Ziele – genauer: Man wolle an den kritischen Erfolg des originalen Resident Evil 4 anschließen.

Resident Evil 9 oder Zero-Remake: Was kommt zuerst?

Dritter und letzter Punkt Dusk Golems betrifft das Remake zu Resident Evil Zero – und welche Release-Strategie Capcom hier fahren möchte. Denn die Neuauflage soll sich, wie der Leaker in der Vergangenheit mehrmals berichtet hat, ebenfalls in Entwicklung befinden. „Ich bin sehr gespannt, ob Capcom sich dazu entscheidet, zuerst das Remake von Zero voranzutreiben.“

„Das deshalb, um Zero mit dem kommenden Film und der Veröffentlichung der Switch 2 zu verknüpfen.“ Wie aufmerksame Leser*innen von 4P wissen, hat der Insider zuletzt wiederholt über das Zero-Remake berichtet – und dazu, wie der nächste Resident Evil-Spielfilm auf Zero basierend könnte. Abschließend fragt sich Dusk Golem, ob Zero „nach Resident Evil Zero erscheint“, oder davor. Warten wir’s ab – genauso, wie auf eine spielbare Demo zum Gothic Remake.

