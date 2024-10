Resident Evil 9 plötzlich aufgetaucht – Ankündigung steht „kurz bevor“

Dass sich am Gaming-Horizont die Anzeichen für eine baldige Bekanntgabe zu Resident Evil 9 verdichten, dürfte Survival Horror-Fans nicht entgangen sein. Der unter der Leitung von Koshi Nakanishi (Resi 7) in Entwicklung befindliche, zehnte Hauptteil von Capcoms Reihe, könnte Spekulationen zufolge noch bei den diesjährigen Game Awards am 12. Dezember mit einem Trailer präsentiert werden.

Jetzt ist Resident Evil 9 überraschend auf einer in Gamer*innen-Kreisen bekannten Website aufgetaucht. Das berichten mitunter zwei im Resi-Kosmos namhafte Twitter-Nutzer – und tatsächlich: Teil neun der Horror-Reihe rund um Leon S. Kennedy, Albert Wesker & Co. bekam unverhofft auf Metacritic einen Eintrag spendiert. Was steckt dahinter?

Resident Evil 9 plötzlich mit Eintrag auf Metacritic gesichtet

Vor wenigen Stunden haben die Nutzer hinter den Twitter-Profilen Horror Game Central und Projekt Parasol darüber geschrieben: Für Resident Evil 9 wurde nun eine eigene Seite auf Metacritic eingerichtet. Noch ist besagter Eintrag nahezu komplett leer – ohne jedwedes Bildmaterial oder weiterführende Informationen. Bewertungen liegen für den noch unveröffentlichten Titel natürlich auch keine vor; nur PlayStation 5 und Xbox Series X werden als Plattformen genannt. Trotz der ausgeklammerten Plattform PC brauchen Spieler*innen nicht frühzeitig die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen – ein Release ebenfalls für den Heimcomputer ist sehr wahrscheinlich.

Mehr als eine vorauseilende Karteileiche ist das plötzliche Auftauchen von Resi 9 auf Metascore aber deshalb, weil „Frühere Resident Evil-Ankündigungen ebenfalls auf diese Weise durchgesickert sind“, wie Horror Game Central schreibt. In ein ähnliches Horn bläst Project Parsol mit der Ausführung „Eine vergleichbare Situation war am 4. Dezember 2023 zu beobachten, als frühzeitig eine Seite für Resident Evil 4 Gold Edition angelegt wurde“. Während sich der Großteil der Kommentierenden unter den Tweets euphorisch zeigt, bleiben andere Nutzer*innen kritisch – unterfüttert mit validen Punkten.

Beispielsweise ein Nutzer schreibt: „Dann erscheint auch bald Half-Life 3. Das Spiel hat schon seit Jahren eine Metacritic-Seite“. Und die Person hat nicht unrecht: Auch für den dritten Part der Alien-Abenteuer von Gordon Freeman existiert ein Eintrag. Neben den sonstigen Jubelrufen gesellt sich eine gesunde Skepsis mit Wortmeldungen wie „Zu viele Gerüchte. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe“. Aber welche handfesten Informationen zu Resident Evil 9 liegen aktuell überhaupt vor?

Was wir bisher zu Resident Evil 9 wissen

Die Antwort: Nicht sonderlich viel. Alleine dass Game Director Koshi Nakanishi (Resident Evil: Revelations) wie schon bei Resident Evil 7 wieder den Hut in führender Position aufhat, ist bestätigt. Der Rest sind vor allem Spekulationen – vorrangig vonseiten des bekannten Insiders Dusk Golem. Wo wir gerade bei Metacritic sind: Derselbe Dusk Golem hat etwa vor kurzem behauptet, die Macher*innen von Resi 9 schicken sich an, den seit 20 Jahren nicht mehr geknackten Metascore des originalen Resident Evil 4 zu knacken. Das spricht erstmal für ein ambitioniertes Projekt.

Ein anderer Leaker mit Pseudonym Lunatic Ignus dann hat vor einiger Zeit darauf spekuliert, Resi 9 würde bei der diesjährigen Tokyo Game Show, Sony PlayStations State of Play im September oder den Game Awards präsentiert – wovon jetzt nur noch die Game Awards ausstehen. Darüber hinaus wurden in der Vergangenheit, auch von Dusk Golem, die Rückkehr der Fan-Lieblinge Jill Valentine und Chris Redfield angedeutet. Zudem soll Teil 9 eine teilweise offene Spielwelt bieten, was ein Novum für die altehrwürdige Horror-Reihe wäre.

Als Schauplatz soll Gerüchten nach zu urteilen, eine von Singapur inspirierte Insel sein. Welche dieser Informationsfetzen sich letztlich bewahrheiten wird, bleibt abzuwarten. Übrigens: Auch der YouTube-Kanal Centre For Evil geht in einem nicht mal vierminütigen Video der Frage nach, „Steht Resident Evil 9 mit einer Bekanntgabe kurz bevor?“

Apropos Lady Dimitrescu und Konsorten: Frohlockt ihr schon vor Vorfreude? Dann lieber nochmal den Puls herunterbringen, mit der Polizeistation aus Resident Evil 2 Remake – ganz ohne Zombie-Apokalypse.

Quellen: Twitter / @ResiEvilCentral, @pl_evil, @Hayzer18_Twitch, @Geekland93Arno, Metacritic, YouTube / @Centre For Evil