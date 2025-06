Resident Evil 9: Bald neue Infos – diesen Termin dürfen Fans nicht verpassen

Nachdem die Gerüchteküche schon am Überkochen war und Capcom Fans gleich zwei Mal auf die Schippe nahm, enthüllte man beim Summer Game Fest endlich ganz offiziell Resident Evil 9, getitelt Requiem.

Der erste, durchaus lange Trailer zeigte bereits die Protagonistin, den Ort des Geschehens und deutete zumindest erste Monster an, denen ihr euch in dem am 27. Februar 2026 kommenden Ableger stellen müsst. Seitdem gab es erste Previews mit spannenden Details, aber Fans lechzen natürlich nach weiteren Infos – und die sollen jetzt ganz bald folgen.

Resident Evil 9: Livestream zu vielen Capcom-Spielen angekündigt

Auf Twitter kündigte Entwicklerstudio Capcom nämlich an, dass man am 26. Juni um Mitternacht deutscher Zeit einen Livestream veranstalten wolle und macht Fans auch direkt mit einem 22-sekündigen Teaser hungrig. Darin zu sehen: Resident Evil 9 natürlich, aber auch Street Fighter 6, Monster Hunter Wilds, Kunitsu-Gami und Pragmata.

Hier die offizielle Ankündigung:

Display content from Twitter

Auch einige Entwickler werden kurz gezeigt, kommen aber zugunsten des Hintergrundgedudels noch nicht zu Wort – das hebt man sich dann für die bald stattfindende Show auf. Einschalten könnt ihr natürlich auf YouTube, wenn ihr dort den Capcom-Kanal ansteuert. Wie lange genau die Präsentation gehen soll, verriet man derweil noch nicht, ihr solltet also im Zweifelsfall einen Kaffee, Energy Drink oder eine Cola bereitstellen, damit eure Augen zu der späten Stunde nicht frühzeitig schlappmachen.

Abseits der genannten Spiele, bei denen natürlich vor allem die noch nicht erschienenen Resident Evil 9 und Pragmata spannend sein dürften, enthüllte man noch keine genauen Infos zum Inhalt. Voraussichtlich erwartet euch ein Deep-Dive, der genauer auf Story und Gameplay eingeht – zumindest letzteres ist beim herbeigesehnten Horror-Spiel nämlich noch Mangelware.

Lesetipp: Neues RE bringt kontroverses Feature zurück

Wenn auch ihr euch zu Fans der Reihe zählt, solltet ihr also unbedingt vorbeischauen und euch die volle Dröhnung Resident Evil 9 abholen. Die anschließende Wartezeit bis zum Release dürfte sich dann vermutlich noch länger anfühlen, aber wenn ihr die diesjährige gamescom besucht, könnt ihr immerhin schon einmal in die Demo reinspielen. Bis dahin tröstet euch unser überaus umfangreiche Übersichtsartikel zu Resident Evil 9.

