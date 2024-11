Resident Evil 9: Leak enthüllt zwei Fan-Favoriten und mehr – „wirklich fürchterlich“

Mit Gerüchten ist das so eine Sache – manche bewahrheiten sich, andere ganz und gar nicht, und wieder andere sind mit Halbwahrheiten gespickt. Der unter dem Spitznamen Andy bekannte Kreativkopf hinter dem YouTube-Kanal Biohazard Declassified gehört innerhalb des Resident Evil-Fandoms zu einer durchaus vertrauenswürdigen Quelle. Jetzt will derselbe Mann über Spieletester einige interessante Eckdaten zum heißersehnten Resident Evil 9 zusammengetragen haben.

Sofern sich diese Schnipsel als wahr herausstellen, würden damit einige Schlüsselinformationen zu Story, spielbaren Charakteren, Gegner und Verbindungen zu den Vorgängerteilen vorzeitig enthüllt. Das Ganze ist jedoch, wie gesagt, mit einer gehörigen Portion Vorsicht zu genießen. Nichtsdestotrotz möchten wir euch diesen brandaktuellen Leak zu Resident Evil 9 nicht vorenthalten. Ein Detail hat sogar mit zwei beliebten Serien-Charakteren als Protagonist*innen zu tun.

Die spielbaren Charaktere von Resident Evil 9 – laut Leak

Warnung vorab: Wer absolut sichergehen möchte, vor dem noch nicht bekannten Release eines Resident Evil 9 nichts über das Spiel zu erfahren, sollte jetzt nicht weiterlesen. Denn der von Andy von Biohazard Declassified geteilte Leak könnte gleich mehrere Spoiler zum neunten Hauptteil des Survival Horrors beinhalten. Ihr wurdet gewarnt. Zum vorliegendem Leak: Laut diesem werden Jill Valentine und Leon S. Kennedy die beiden Protagonist*innen von Teil neun sein.

Als unterstützende Nebenfiguren werden Chris Redfield und Barry Burton angegeben. Wir erinnern uns: Ihren letzten großen Auftritt lieferte Jill Valentine im Remake von Resident Evil 3 ab, Leon S. Kennedy dürfte den meisten Spieler*innen als Held von Resident Evil 4 und dem dazugehörigen Remake bekannt sein. Chris Redfield spielte zuletzt neben Protagonist Ethan Winters eine zentrale Rolle in Resident Evil Village. Barry Burton ist einer der Charaktere, die bereits im allerersten Resident Evil aus dem Jahr 1996 ihren Aufschlag taten; seinen letzten großen Auftritt hatte Barry als spielbarer Charakter in Resident Evil: Revelations 2 vor knapp zehn Jahren.

Zu den genannten Charakteren werden zudem Aussagen über deren Outfits getroffen: Jill Valentine soll ein ähnliches, taktisches Outfit tragen, wie im DLC Lost in Nightmares zu Resident Evil 5. Leon S. Kennedy soll fast wie im animierten Spielfilm Resident Evil: Damnation (2012) gekleidet sein, jedoch merklich älter aussehen. Jill Valentine hingegen dürfte äußerlich genauso wie im ebenfalls animieren Spielfilm Resident Evil: Death Island (2023) präsentiert werden. Soweit zu den Serien-Held*innen? Doch was dürfte die Story von Resi 9 bereithalten?

Worum wird es in Resident Evil 9 gehen?

Auch zur Haupthandlung möchte der Leak bereits die Prämisse erfahren haben. Jill Valentine soll im Namen der fiktionalen Antiterror-Organisation Bioterrorism Security Assessment Alliance (BSAA), respektive Leon S. Kennedy, mit der Division of Security Operations (DSO) im Rücken, eine Insel erforschen. Auf dieser soll sich die Firma befinden, welche die Hauptantagonistin Eveline aus Resident Evil 7: Biohazard erschaffen hat. Laut Leak soll diese Firma auf der Insel mithilfe des unappetitlichen Pilzes Megamycete unzählige Klone von Eveline erschaffen.

Nennenswertes Detail: Auch ist die Rede davon, das Blut von Rosemary, Ethan Winters Tochter, solle genutzt werden, um ein Impfmittel für die Bewohner*innen der Insel zu fabrizieren. Weniger überraschend für ein Resident Evil 9 wären dann die gelisteten Örtlichkeiten, wie ein verlassenes Krankenhaus, eine leerstehende Fabrik, oder ein dunkler Wald. Auch, dass die Gegner den Ganados aus Resident Evil 4 ähneln sollen, wäre keine große Überraschung. Schließlich heißt es auch, Leon S. Kennedy würde ständig von einem bestimmten Feind verfolgt, beziehungsweise Jill Valentine von einem Gegner namens Goatman (zu Deutsch: Ziegenmann).

Auch der YouTube-Kanal Residence of Evil widmet sich in einem über siebenminütigem Video den frischen Leaks:

Dergleichen erinnert natürlich an Mr. X aus Resident Evil 2, Nemesis aus Resident Evil 3, Jack Baker aus Resident Evil 7 und Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village, die Spieler*in ebenfalls hartnäckig auflauerten. Schließlich heißt es noch, Resident Evil 9 wolle den in Resi 7 begonnen und in Village weitergeführten Handlungsstrang rund um das Megamycete zu einem Abschluss führen.

Wie reagiert die Community auf die Leaks zu Resident Evil 9?

In den Kommentarspalten auf Twitter zeigen sich viele Personen euphorisch – etwa mit Wortmeldungen wie „Das ist der Wahnsinn!“. Daneben werden trotz Leak weiterhin bestehenden Unklarheiten zum Gameplay unterstrichen mit „Ich vermute oder hoffe, dass es mehr Survival Horror anstatt Action wird“.

Einige wenige sind eher missmutig gestimmt, schreiben Sätze wie „Das klingt wirklich fürchterlich“. Egal, wo auf dem Meinungsspektrum ihr euch selbst verortet, bedenkt unbedingt: Seitens Capcom wurden diese neuen Leaks bislang ohnehin nicht bestätigt.

Apropos Capcoms Survival Horror-Franchise: Frühestens auf den Game Awards 2024 dürfen wir auf eine größere Bekanntgabe zu Resident Evil 9 hoffen – bis dahin ist Teil neun erstmal an anderer Stelle aufgetaucht.

