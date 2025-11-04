Neues Resident Evil-Crossover ist ein einziger Fan-Albtraum – „einfach nur Mist“

Wenn diese Aktion mal nicht bei Survival-Horror-Fans ins Schwarze trifft: Denn wer Resident Evil Requiem – einfacher gesagt: Resident Evil 9 – im Epic Games Store bestellt, kommt bald in den Genuss eines speziellen Bonus für den kommenden Grusel-Kracher. Obwohl: Viele Fans reagieren angesichts dieser Verkaufsaktion mit Befremden, sind weniger auf Genuss gepolt.
Am 29. Oktober verkündete der Twitter-Account @EpicGames: „Requiem für die Toten. Albtraum für die Lebenden„. Und zeichnet damit unfreiwillig genau jenes Gefühl nach, was manche Fans gegenüber dieser Aktion empfinden – denn: Ein Grace Ashcroft-Outfit für den Free-to-Play-Shooter Fortnite ist nicht unbedingt das, was „Resident Evil!“ schreit.
Resident Evil 9: Besteller-Bonus direkt aus der Hölle
„Sichere dir jetzt Resident Evil: Requiem im Epic Games Store für das Bonus-DLC-Kostüm ‚Apokalypse‘ von Grace und das Grace-Ashcroft-Outfit für Fortnite im März 2026„, hieß es im entsprechenden Twitter-Posting – wobei der Bonus-Inhalt in Form der Klamotte Apocalypse Vorbesteller*innen von Resident Evil 9 plattformunabhängig winkt. Nicht so allerdings beim beworbenen Outfit für den immens erfolgreichen Koop-Survival-Shooter von Epic Games, der Käufer*innen jetzt eben auf seinen eigenen Online-Store mit dem kosmetischen Bonus für Requiem lockt.
Dazugehöriges Twitter-Posting von @RE_Games:
So mancher Fan ist von diesem Crossover zwischen dem neunten Hauptteil der Resident Evil-Reihe und der Mehrspieler-Sensation Fortnite nicht sonderlich angetan. „Das klingt nach einer Reaktion darauf, dass die neue Generation ausschließlich Fortnite spielt […]. Für uns Fans ist das einfach nur Mist„, schreibt beispielsweise Aggravating-Mine-697 auf Reddit – und tritt damit eine ganze Diskussion rund um den Fortnite-Bonus los, die derweil auf Twitter ganz anders aussieht.
Auf Twitter freuen sich so manche schlicht darüber, dass Grace Ashcroft ihren Weg in Fortnite schaffen wird – was kaum verwundert, schließlich wird Fortnite von Millionen von Spieler*innen tagtäglich gespielt, unter denen sich auch der eine oder andere Resident Evil-Fan befindet. Dementsprechend fordern einige beispielsweise ähnliche Inhalte für Ada Wong ein, oder wollen sowas für Sheva Alomar & Co. aus Resident Evil 5.
Die jetzt angekündigte Crossover-Aktion ist übrigens nicht das erste Mal, dass Resident Evil- und der Fortnite-Kosmos aufeinandertreffen – schon in der Vergangenheit wurden Jill Valentine oder Chris Redfield in den Third-Person-Shooter verpflanzt. Genauso wie auch beliebte Charaktere aus Star Wars oder solche aus der Matt Groening-Serie Futurama. Aber egal, ob ihr euch selbst zu der Schnittmenge jener zählt, die sich genauso gerne in Raccoon City einen Schrecken einjagen lassen, wie eine flotte Battle Royale-Runde einlegen: Resident Evil 9 erscheint am 27. Februar nächsten Jahres.
