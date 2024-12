Resident Evil 9: Fans brauchen jetzt starke Nerven – erst „in den nächsten Jahren“

Keine andere Spielreihe steht stellvertretend für das Genre Survival Horror wie Resident Evil. Die Strahlkraft der Reihe reicht längst über den Videospielkosmos hinweg – kennt Adaptionen für (Heim-)Kino, Comic und Unterhaltungsliteratur. Umso ernüchternder war es, als Fans der Zombie-Gruselei bei den diesjährigen Game Awards leer ausgegangen sind; die erhoffte Ankündigung für ein Resident Evil 9 blieb aus.

Dabei hatten gerade namhafte Leaker wie Lunatic Ignus oder Dusk Golem in Vorbereitung zu den Game Awards 2024 Stimmung gemacht – oder zumindest vielsagende Hinweise ins Internet geblasen. Was Capcom dann letzte Woche tatsächlich mitbrachte, waren Onimusha: Way of the Sword und ein Sequel zum Zelda-artigen Okami. Womit das Wegbleiben von Albert Wesker & Co. bei der Preisverleihung zusammenhängen könnte, will jetzt wiederum unser guter, alter Dusk Golem wissen.

Wieso wurde Resident Evil 9 nicht bei den Game Awards 2024 präsentiert?

Am 13. Dezember hat der auch unter dem Pseudonym AestheticGamer bekannte Leaker Dusk Golem gleich drei Tweets hintereinander in die Community gefeuert – und gibt seine geschulte Einschätzung dazu ab, womit die Abwesenheit eines neunten Resident Evil im Rahmen der Game Awards 2024 zu begründen sein mag. Er schrieb:

„Was Resident Evil 9 anbelangt: Ich bin weniger überrascht, nachdem ich erfahren habe, dass es [Resident Evil 9] sich seit der Ankündigung im letzten Sommer verschoben hat. Intern verzögert sich die Entwicklung, daher wurde es dieses Jahr nirgendwo gezeigt. Während Resident Evil Village ein wenig von seinem ursprünglichen Veröffentlichungszeitraum abgewichen ist, fühlt sich das eher wie eine Verzögerung auf Resident Evil 2[-Remake]-Niveau an. [Das Remake zu] RE:2 sollte ursprünglich im Januar 2018 zum 20-jährigen Jubiläum des [Original-]Spiels erscheinen. Doch es waren größere Überarbeitungen vonnöten, wurde deshalb auf Januar 2019 verschoben.“ Dusk Golem (bekannter Leaker aus dem Resident-Evil-Kosmos)

Weiter verdeutlicht der Insider, im Hause Capcom befänden sich zum jetzigen Zeitpunkt viele verschiedene Spiele zugleich in der Mache. Eines davon wäre etwa das eingangs erwähnte Onimusha: Way of the Sword. Den Umständen also, dass Capcom gerade sozusagen mit vielen anstehenden Releases zugleich jongliert, sowie ein Resi 9 schlicht „mehr Zeit braucht, um sich zu entwickeln“, dürfte es anzulasten sein, wenn ein Resident Evil 9 den Game Awards 2024 fernblieb.

Ab wann könnte Capcom weitere Infos zu Resident Evil 9 herausrücken – und wann ist der Release?

Abschließend stellt Dusk Golem, wie auch schon im September, nochmal klar, Resi 9 sei „ein sehr ambitioniertes Spiel“. Daher ist es in den Augen des Branchenkenners auch „in Ordnung, wenn sie [Capcom] meinen, es brauche noch Zeit. Ich denke aber, bei Capcom wird man sich in den nächsten Jahren darauf einigen, wo das Spiel seinen Platz finden wird.“ In der Kommentarspalte unter Dusk Golems Tweet macht ein Nutzer dann noch eine scharfsichtige Beobachtung – und schreibt: „Nun, im Jahr 2026 ist das 30-jährige Jubiläum von Resident Evil […]“.

In der Tat: Die Urmutter der Survival Horror-Franchise, das allererste Resident Evil, schlug am 22. März 1996 in den Händlerregalen auf. Die Prognose, dass Capcom auf diesen Ehrentag aufsatteln wird, um mit Resident Evil 9 durch unser globales Dorf namens Internet zu galoppieren, wäre naheliegend – bleibt für den Moment aber nicht mehr als Spekulation.

