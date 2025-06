Resident Evil 9: Gerüchte um Fan-Favoriten halten sich hartnäckig – das sagt jetzt der Entwickler

Resident Evil 9 war schon vorher mit heißen Spekulationen bedacht worden – seit das Spiel vor wenigen Wochen mit dem offiziellen Titel und umfangreichem Trailer angekündigt wurde, brodelt die Gerüchteküche in der Community natürlich umso heißer.

Mit Resident Evil: Requiem gab man dem Kind einen Namen und sogar ein angepeiltes Release-Datum steht fest. Mit Protagonistin und losem Setting sind einige Eckpunkt abgesteckt – und doch bleiben noch so viele Fragen offen. Auf einen Wunsch der Fans reagiert Entwicklerstudio Capcom jetzt.

Resident Evil 9: Ist Leon Kennedy schon zu taff für das Franchise?

Dass es in Resident Evil 9 mit der FBI-Analystin Grace Ashcroft eine neue Protagonistin im Franchise geben wird, dürfte einige überrascht haben. Umso mehr halten sich Gerüchte, dass es noch einen Co-Star geben könnte – Fans denken da vor allem an Leon S. Kennedy, unter anderem Held aus Resident Evil 2 und 4 und einer der bekanntesten Charaktere der Reihe. Koshi Nakanishi, Game Director für Resident Evil: Requiem weiß um diese Sehnsüchte und hat eine klare Meinung dazu.

„Wir haben immer darüber nachgedacht, ihn zum Protagonisten zu machen“, eröffnet Nakanishi (via IGN), „aber ein Horrorspiel mit Leon Kennedy gestaltet sich schwierig.“ Der Grund darin liegt in der Abgebrühtheit des Charakters, die ihm durch die Erfahrung in den früheren Spielen gewachsen ist. „Er würde sich nicht vor einem herunterfallenden Eimer erschrecken. Niemand will einen Leon sehen, der vor allem Angst hat.“ Nakanishi geht sogar so weit, zu sagen: „Leon Kennedy ist eine schlechte Wahl für ein Horror-Spiel.“

Grace Ashcroft sei dagegen ganz anders: „Sie ist introvertiert und leicht zu erschrecken.“ So etwas habe es in der Reihe noch nicht gegeben. „Wir wollten jemanden haben, die den Horror aus derselben Perspektive erlebt, wie die Spielenden“, erklärt Nakanishi. „Aber sie kann auch mit der Waffe umgehen und ist in der Lage, ruhig und rational zu handeln.“

Das zerstörte Raccoon City aus dem Trailer zu Resident Evil 9 lässt natürlich viele Spekulationen hinsichtlich Leon Kennedy zu. Und wer weiß, vielleicht wäre sein Auftauchen in actionlastigeren Parts des Spiels oder Rückblicken tatsächlich sinnvoll. Bis wir dem allerdings näher auf den Grund gehen können, dauert es noch eine Weile. Resident Evil Requiem soll am 27. Februar 2026 erscheinen. Was wir zu dem Spiel bereits wissen, lest ihr hier.

