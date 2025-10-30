Resident Evil 9 – „Das ist echt“: Fans feiern fiese Ekel-Grafik

Bis Resident Evil 9 – oder besser gesagt Resident Evil: Requiem, wie der neunte Hauptteil heißt – über unsere Bildschirme flimmert, werden noch einige Monate verstreichen. Genauer am 27. Februar nächsten Jahres wird es so weit sein, dann endlich dürfen Grusel-Freunde als Protagonistin Grace Ashcroft eine hoffentlich neue Dimension des Schreckens kennenlernen.

Doch bis es so weit ist, halten Fans, Insider und Expert*innen rund um Capcoms Horror-Franchise die redensartlichen Füße nicht still. Einer, der das Internet mit seinen Spekulationen rund um den Resi-Kosmos flutet, ist AesthethicGamr aka Dusk Golem. Ein anderer ist jene Person hinter dem Twitter-Account @Resident_bio, die jetzt eine ziemlich eklige Entdeckung gemacht hat.

Resident Evil 9: Blut, Schweiß und Monster

Wie vieles in der von Zombies, Mutanten und sonstigen Sonderligen bevölkerten Welt von Resident Evil, ist auch die aktuelle Beobachtung zu Requiem nichts für schwache Mägen. „In Resident Evil 9 werden Graces Kampfschäden und Blutwunden in die Zwischensequenzen hinübergerettet“, schrieb Resident Bio Evil am 20. Oktober – wurde in nachfolgenden Sätzen konkreter. „In der Demo gibt es Augenblicke, worin ihre [Grace Ashcrofts, Anm. d. Red.] Schulter selbst dann noch verwundet wird, wenn sie schon gebissen wurde“.

Besagtes Twitter-Posting:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aufmerksame Leser*innen von 4P.de und Grusel-Freunde wissen natürlich: Gemeint ist jene Demo zu Resident Evil 9, die etwa auf der diesjährigen gamescom anspielbar war. Darin wanderten wir – wahlweise aus der Ego- oder Third-Person-Perspektive – als Grace Ashcroft durch Herrenhaus-artige Gänge, während ein menschenfressendes Monster, wie aus einem Francisco Goya-Gemälde entsprungen, uns hinterherjagte. Anders gesagt: Ein Monstrum, als wäre es aus euren schlimmsten Albträumen entschlüpft.

Lesetipp: Unser großer Überblick zu Resident Evil: Requiem

Die Schlussfolgerung des Fans lautet nun: Werden euch im Spielverlauf durch das Goya-Monster oder andere Fieslinge Wunden zugefügt, spiegelt sich das dauerhaft an Graces Erscheinungsbild wider – auch während Cutscenes. So wird die Spannung wohl zusätzlich hochgehalten, da wir als Spieler*in damit „an unseren Gesundheitszustand erinnert werden“, so Resident Bio Evil. Eine Beobachtung zu Resident Evil 9, welche die Person im Twitter-Posting mit passendem Bildmaterial unterfüttert.

Die Sichtung dieses Details wird in den Kommentaren mit Wortmeldungen wie „Liebe zum Detail“ von Nutzer*in @OrP2001 umarmt – aber auch mit einem Kommentar wie dem von @LionOfTruth kritisch beäugt: „Ich bezweifle das“. Resident Bio Evil selbst bleibt hartnäckig, ist überzeugt und schreibt „das ist echt ein Feature im Spiel“. Ob der Twitter-Nutzer Recht behält, oder doch die Zweifler, werden wir Ende Februar 2026 mit Sicherheit sagen können – dann nämlich, wenn Resident Evil 9 sogar auf einer Nintendo Switch 2 erscheint.

Quellen: Twitter / @Resident_bio, @OrP2001, @LionOfTruth