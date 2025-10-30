Resident Evil 9: Großer Release lässt Fans durchdrehen – “Warte auf die 300-Dollar-Version”

Das mit den höherpreisigen Deluxe-Editionen zu großen und kleineren Games ist so eine Sache – für die einen sind die mit allerlei Bonus-Krimskrams aufgewerteten Releases mit Vorabzugängen, Expansion Passes, kosmetischen Inhalten, physischen Dreingaben wie Art Book & Co. das höchste der Gefühle – wie jetzt auch bei Resident Evil 9.
Oder genauer gesagt: bei Resident Evil: Requiem, wie nämlich der neunte Hauptteil von Capcoms Survival-Horror-Erfolgsstory heißen wird. Für manch andere*n sind spezielle Waffen-Skins oder Kostümierungen für Grace Ashcroft nur unnötiger Firlefanz – nicht so für viele der über 200 Kommentarschreiber*innen der am 29. Oktober veröffentlichten Ankündigung (Stand: 30. Oktober).
Resident Evil 9: Requiem erschlägt Fans mit Deluxe-Doppelpack
Resident Evil 9-Fans wurden jetzt mit einer regelrechten Flut an größeren und kleineren Neuigkeiten rund um das für den 27. Februar 2026 angekündigte, neue Spiel der langjährigen Horrorreihe zugeschüttet – beispielsweise einem speziellen Nintendo Switch 2-Controller, der den Release begleiten wird. Was Spieler*innen jedoch ungeachtet der Plattform interessieren dürfte, ist die Ankündigung von zweierlei: der digitalen Deluxe Edition und der ganz greifbaren Steelbook Deluxe Edition.
Neben (Steelbook) Deluxe Edition gibt es sogar noch ein weiteres Extra – und zwar für alle Vorbesteller*innen. Die erhalten nämlich ein spezielles Outfit für Protagonistin Grace Ashcroft namens Apocalypse. Aber zurück zu den beiden Deluxe Editions: Die enthalten nämlich beide – neben dem Hauptspiel Resident Evil: Requiem, versteht sich – beispielsweise einen ebenfalls mit Apocalypse betitelten Waffen-Skin, spezielle Bildschirmfilter oder auch fünf verschiedene Verkleidungen für Heldin Ashcroft. Kurios: Eine ist jener markanten Klamotte der Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village nachempfunden.
Die reichhaltiger ausgestattete Version der beiden Deluxe Editions zu Resident Evil 9 ist eindeutig die mit Steelbook – denn die schmückt sich eben mit der schicken Metallverpackung und einem limitierten Wackelbild, welches sowohl Grace Ashcroft als auch die Raccoon Police Station zeigt. Preislich liegt das Rundum-sorglos-Paket inklusive Steelbook übrigens bei knapp 90 US-Dollar. Doch so manche*r wäre womöglich bereit, weitaus höhere Geldbeträge aufzuwenden.
„Ich warte auf die 300-Dollar-Version, die mit einer kleinen […] Statue und ohne physisches Spiel geliefert wird“, schreibt Twitter-Nutzer*in @c50g augenzwinkernd – und spielt darauf an, dass etwa die Diablo 4: Collector’s Edition zwar mit allerlei Dreingaben wie elektronischer Kerze oder Stoffkarte erschien, allerdings ohne das eigentliche Spiel. Wer die Wartezeit bis zu Resident Evil 9 nicht mehr abwarten kann, ist aktuell übrigens bei Tormented Souls 2 bestens mit klassischer Survival-Horror-Kost versorgt.
