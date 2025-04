Resident Evil 9 kann warten: Neue Horrorspiel-Hoffnung im Anflug

Dass Agni: Village of Calamity in der internationalen Berichterstattung und auf Sozialen Netzwerken mit Resident Evil verglichen wird, ist wenig verwunderlich. Schließlich erinnert der von Separuh Interactive entwickelte Titel sowohl bei Gameplay als auch Präsentation an das Horrorspiel-Vorbild aus dem Hause Capcom.

Als titelgebende Protagonistin Agni sollt ihr euch durch ein unheilvolles Dorf bewegen, während ihr die Ermittlerin der indonesischen Polizei aus festen Kameraperspektiven heraus beobachtet – und es natürlich Genre-typisch mit einer „kalten Atmosphäre [und] dem Lösen von Rätseln“ zu tun bekommt. Bei dem Xbox Asia Showcase wurde vor wenigen Tagen endlich ein ausführlicheres Gameplay-Video veröffentlicht.

Neue Bewegtbilder zum Horrorspiel Agni: Village of Calamity

Dieses neue Gameplay-Video zum kommenden Horrorspiel Agni: Village of Calamity hat eine Gesamtlänge von nicht ganz vierzehn Minuten. In der Videobeschreibung erfahren wir, an welchem Titel sich die Inspiration der Macher*innen hauptsächlich entzündet hat: „Wenn ihr Survival-Horror-Titel wie Clock Tower liebt, euch aber einen indonesisches Folklore-Gruselflair gewünscht habt, ist dieses Spiel einen Blick wert“, so die Beschreibung.

Neues Gameplay-Video zu Agni: Village of Calamity:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Genre-Kenner*innen wissen natürlich: Das 1995 erstmals für den Super Nintendo veröffentlichte Clock Tower, wo ihr euch mit Point-and-Click-Steuerung durch ein Herrenhaus gruselt, hat bis heute absoluten Kultstatus inne. Aber abseits der Klassiker-Referenz hat Agni seine ganz eigene Identität. Innerhalb der virtuellen Welt verschlägt es euch als weiblich gelesene Protagonistin Agni in ein fiktionales indonesisches Dorf, wo unsere Heldin „schnell in eine erschreckende Realität“ hinabstürzt, so die dazugehörige Steam-Seite.

Lesetipp: Silent Hill 2 Remake im Test: Das Original ist tot und das ist gut so

Weitere Infos zu Agni: Village of Calamity

Übrigens: Die Kreativschaffenden beim Entwicklungsstudio Separuh Interactive können mit Erfahrungen aus den Bereichen Animation und Motion-Capturing aufwarten. Besonders erfrischend ist die von indonesischer Folklore durchzogene Spielwelt, welche nochmal einen unverbrauchten Blickwinkel auf altgediente Tugenden von Horrorspielen abseits von Resident Evil oder Silent Hill gewähren dürfte – wenn auch aller Wahrscheinlichkeit nicht mit dem Produktionsaufwand einer Triple-A-Produktion.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin wird allerdings aktuell nicht aufgeführt. Dessen ungeachtet vermittelt obiges Gameplay-Video einen konkreteren Eindruck davon, was uns mit diesem Horrorspiel erwarten dürfte. Apropos warten: Können Fans schon lange nicht mehr auf Resident Evil 9.

Quellen: YouTube / @Kakuchopurei, Steam / Separuh Interactive