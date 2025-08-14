Resident Evil 9: Kehrt dieser legendäre Charakter ein letztes Mal zurück? „Wird schrecklich und traurig sein“

In Resident Evil Requiem, dem neunten großen Hauptteil der Horror-Reihe, spielen wir Grace Ashcroft, Tochter der früheren Protagonistin Alyssa Ashcroft. So viel ist bisher offiziell bekannt. Ein bekannter Leaker beharrt jedoch darauf, dass Capcom uns weiterhin an der Nase herumführt.

Denn ein legendärer Charakter soll trotz aller Dementis des japanischen Studios definitiv an Bord sein. Jedoch als letzter Auftritt dieser Figur, ehe sie sich danach von Resident Evil zumindest auf der spielerischen Seite verabschiedet.

Resident Evil Requiem: Dieser Charakter ist wohl doch dabei

Es geht natürlich um Leon S. Kennedy, den wohl beliebtesten und bekanntesten Charakter der Reihe neben Jill Valentine. Von Seiten der Entwickler*innen ist seine Rückkehr für Resident Evil Requiem bislang nicht bestätigt, da er „eine schlechte Wahl“ sei. Schließlich sei dieser schon ein abgebrühter und erfahrener Held, der sich vor den meisten Sachen kaum noch fürchten würde.

Der in der Szene bekannte Leaker und Insider AestheticGamer aka Dusk Golem beharrt jedoch darauf, dass das zuständige Team nicht ganz ehrlich ist. In einem Tweet vom 12. August bekräftigt er ein weiteres Mal, dass Grace und Leon die „Hauptprotagonisten“ des neunten Serienteils sind. „Beide spielen eine große Rolle“, so der Wortbeitrag weiter, allerdings würde es am Ende wie „Leons Abschiedsspiel wirken“.

Lesetipp: Leon ist zu taff für Resident Evil geworden, sagt Capcom

Auf Nachfrage verrät er, dass er die genauen Umstände bezüglich Leons Ende nicht kennt. Es ist demnach auch ihm unklar, ob Leon das Zeitliche segnet oder lediglich in den Ruhestand wechselt. Angesichts seiner durchaus stressigen und garantiert überaus anstrengenden Karriere vielleicht nicht die aller dümmste Idee. Ist ja ohnehin fast schon Glück, dass er bislang alles überlebt hat.

Fans zwischen Zweifel und Skepsis

Die Antworten zu den Meldungen von Dusk Golem fallen sehr unterschiedlich aus. Manche werfen dem vermeintlichen Insider vor, dass er „Unsinn erzählen würde“. Schließlich hätte Capcom längst klargestellt, dass Leon nicht Teil von Resident Evil Requiem sei.

Andere wiederum fürchten um den Status ihrer Lieblingscharaktere. „Was? Auf keinen Fall. Leon ist viel zu beliebt. Das sollten sie besser nicht tun“, heißt es etwa in einem Beitrag. In einem weiteren schreibt jemand: „Es wäre so schrecklich und traurig, wenn es nur ein Spiel mit Leon und Grace wäre.“

Ob Dusk Golem Recht behält, erfahren wir wohl spätestens am 27. Februar 2026, dem Releasetermin von Resident Evil Requiem für PC, PS5 und Xbox Series X|S. In einem anderen Resident Evil-Projekt werden wir Leon hingegen definitiv nicht sehen.

Quelle: Twitter / @AestheticGamer1, @amberr1004, @imic_hilton, @thatjackpot_