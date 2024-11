Resident Evil 9, lass dir ruhig Zeit: Dieser Kostenlos-Download ist schon jetzt purer Psycho-Horror

Es ist und bleibt Tatsache: Ein Resident Evil 9 wird frühestens bei den Game Awards 2024 am 13. Dezember breitenwirksam präsentiert. Und wenn nicht? Was, wenn Capcom keine (Zombie-)Katze aus dem Sack lässt, wir Fans von T-Virus, Los Ganados und Superpilz Megamycete auf dem Trockenen bleiben?

Nun, ehrgeizige Indie-Projekte wie Tourmented Souls, We Harvest Moons oder Heartworm stellen längst unter Beweis: Ein Capcom hat das Genre Survival-Horror mitnichten für sich alleine gepachtet. Selbiges stellt auch ein in den Startlöchern stehendes Adventure-Spiel wie das polnische Holstin unter Beweis. Ein psychologischer Grusel-Trip, der euch zurück in die 90er-Jahre katapultiert – und schon heute mit einer kostenlosen Demo winkt.

Was bietet der Survival Horror von Holstin – und wo geht’s zur Demo?

Wenn unabhängig produzierte Indie-Projekte mit einem überschaubaren Budget um die Ecke kommen, muss das spielerisch längst nicht wertlos sein. Im Gegenteil: Heldin Sam aus Heartworm demonstriert mit ihrem Abstieg in ein von Silent Hill und Resident Evil inspiriertem Jenseits, dass Panzersteuerung auch im Jahr 2024 nicht totzukriegen ist. Ähnlich retro wie Heartworm kommt ein vom polnischen Developer Sonka aus der Taufe gehobenes Holstin daher. Der in seinem Eintrag auf Steam als „Psycho-Überlebenshorror-Spiel“ umschriebene Titel, sieht aus, als hätten sich Alone in the Dark und The Evil Within in einer Schale Pixelbrei geliebt – oder so.

Der Trailer zu Holstin demonstriert binnen weniger Minuten, dass Horror und Retro eine gewinnende Mixtur sind.

Obiger Trailer wird eingangs untermalt von glockenklarem Gesang; zu sehen bekommen wir eine isometrische Draufsicht – die ab Sekunde 15 in Schulterperspektive und E-Gitarren-Geschrammel übergeht. Neben „Action“ und „Survival-Horror“ fällt Holstin auf Steam in die Kategorie „2.5D“ – was sich in dem optischen Mischmasch aus 2D und 3D widerspiegelt. Wem es jetzt in den Fingern juckt: Zu Holstin wartet bereits seit September letzten Jahres eine spielbare Demo auf euren Download-Finger.

Wer sich auf Holstin einlässt, wird in ein fiktionalisiertes Ostpolen des Jahres 1992 entführt, das von einem mysteriösen Schleim befallen wurde. Spielerisch und grafisch besonders an diesem Indie-Machwerk ist, dass ihr die 2.5 D-Grafik in „acht verschiedenen Winkeln entdecken“ könnt, wie es in der Beschreibung auf Steam heißt. Der Clou: Sobald ihr mit eurer Waffe auf Gegner zielt, wechselt die Ansicht in die Schulterperspektive – und Holstin wirkt schlagartig (fast) wie ein modernes Resident Evil.

Was bietet die Indie-Szene abseits von Holstin an Survival Horror?

Apropos Indie-Perlen des Grusel-Genres: Zum mit urzeitlicher Hochspannung erwartetem Paleophage wurde jüngst ein frischer Trailer ins Netz geschleudert. Paleophage ist eine stimmungsvolle Verneigung vor einem Dino Crisis – von Fans für Fans.

