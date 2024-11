Resident Evil 9: Resi-Kenner deutet jetzt Tag der Enthüllung an – „riesige Möglichkeit“

Alle Vorzeichen stehen auf Resident Evil 9. Nicht nur auf der beliebten Plattform Metacritic ist der neunte Hauptteil der Zombie-Hatz jüngst aufgetaucht – auch ein in Survival Horror-Kreisen bekannter Insider wie Dusk Golem rührt regelmäßig in der Gerüchteküche zu Teil neun.

Jetzt wirft ein weiterer, alter Bekannte sein Wort in die Waagschale. Lunatic Ignus behauptet über seinem Twitter-Auftritt nicht nur kryptisch „Ich weiß Dinge über Videospiele“. Auch hat er erst vor wenigen Wochen getwittert, Resident Evil 9 würde in der zweiten Jahreshälfte 2025 enthüllt. Eine vage Spekulation, zu der sich jetzt eine weitere gesellt – die aber ein wenig konkreter wird.

Wann wird Resident Evil 9 angekündigt?

Dass Capcom unter der Leitung von Kōshi Nakanishi (Resident Evil 7: Biohazard) an einem weiteren Serienteil der Action-Adventure-Reihe schraubt, gilt als gesichert. Darüber hinaus sieht die Faktenlage aber mager aus. Lunatic Ignus selbst, über den es in dieser Meldung geht, kreiste noch im Oktober dieses Jahres grob die zweite Jahreshälfte als Stichtag für eine große Bekanntmachung von Resident Evil 9 ein.

Und auch der in Insider-Kreisen bekannte Dusk Golem schürt Hoffnungen, spricht davon, mit Resident Evil 9 wolle Capcom die durch Resi 4 gesetzte Metacritic-Bestbewertung knacken – oder zumindest qualitativ gleichwertiges auf den Markt werfen. Jetzt also meldet sich wieder Lunatic Ignus zu Wort, macht Fans neue Hoffnungen. Die Person twittert: „Ich glaube auch, das nächste Resident Evil-Spiel wird im Dezember angekündigt. Angesichts des Schwerpunkts auf Monster Hunter Wilds, kann man mit Sicherheit sagen: Es ist „schlicht eine große Möglichkeit“, dass dieses Spiel dann erscheint.“

Während Lunatic Ignus also einerseits vermutet, dass Capcom seine Ressourcen auf das den Startlöchern stehende Monster Hunter Wilds bündelt, ist eine breitenwirksame Bekanntgabe von Resident Evil 9 dennoch wahrscheinlich – zumindest laut des Insiders. Als wahrscheinlichster Rahmen für eine Präsentation von Resi 9 erscheinen nach aktuellem Wissensstand The Game Awards 2024. Die Zeremonie des renommierten Preises der Videospielindustrie wird sich dieses Jahr am 13. Dezember ereignen.

Was wir bisher über Resident Evil 9 wissen

Wie immer bei solchen Mutmaßungen, auch aus dem Munde namhafter Insider, muss das ganze mit einer ordentlichen Portion Vorsicht genossen werden. Genauso denkbar ist, dass die Game Awards 2024 ohne auch nur eine Erwähnung von Resident Evil 9 an uns vorüberziehen werden. Sollten sich zudem die Gerüchte rund um Spieletests von Resi 9 als korrekt herausstellen, werden wir auf einer Insel als Jill Valentine und Leon S. Kennedy die Geschichte um den Superpilz Megamycete zu einem Finale führen. Aber auch derlei muss vorerst mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet werden.

Die immerhin 130 vergebenen Herz-Emojis unter dem Tweet von Lunatic Ignus sprechen dafür, dass der Insider mit seiner Vermutung Fan-Herzen höher schlagen lässt. Apropos Zombie-Apokalypse: Wer die Wartezeit auf ein Resident Evil 9 spielerisch wertvoll überbrücken möchte, schaut sich ein Crow Country oder ein Heartworm mal genauer an.

