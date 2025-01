Resident Evil 9: Release-Zeitraum – und zwei weitere, heiße Insider-Theorien aufgetaucht

Das große Warten auf ein Resident Evil 9 will kein Ende finden. Nachdem Fans der Survival-Horror-Reihe trotz sich verdichtender Vorzeichen bei den Game Awards 2024 leer ausgegangen sind, sprang seinerzeit auch der Leaker Dusk Golem herbei – und verkündete: Die Entwicklung von Resi 9 habe sich intern verzögert.

Jetzt meldet sich derselbe, stets gut informierte Dusk Golem zurück – diesmal gleich mit einem Dreiergespann an Resident-Evil-Infos. Achtung: Bei all dem, was der auch unter dem Pseudonym AestheticGamer bekannte Leaker schreibt, handelt es sich um Spekulationen. Da der Twitter-Nutzer jedoch einer der wichtigsten Insider im Resi-Kosmos ist, sollten Fans von Albert Wesker, Jill Valentine und Co. jetzt unbedingt die Ohren spitzen.

Release-Zeitraum für Resident Evil 9 – Remake für die Switch 2 und neuer Kinofilm

Am 11. Januar hat also Dusk Golem gleich sieben Tweets herausgehauen. Darin geht’s nicht nur um einen denkbaren Release-Zeitrahmen für Resident Evil 9, sondern auch, welche Veröffentlichungsstrategie Capcom mit seiner Zombie-Franchise überhaupt in nächster Zeit fahren könnte. Wichtig nochmal vorab: Wie der Insider selbst betont, handelt es sich hierbei um „gut informierte Spekulationen“ darüber, wie sich „die Sache mit Resident Evil“ seiner Meinung nach in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird.

Bevor Dusk Golem Resident Evil 9 tangiert – bei dem der Experte übrigens von einem Release im Jahr 2026 ausgeht –, kommt die Sprache auf den nächsten Resident Evil-Spielfilm. Wie wir euch im September letzten Jahres berichtet haben, befindet sich nach dem eher verhalten aufgenommenen Resident Evil: Welcome to Raccon City (2021) von Regisseur Johannes Roberts (47 Meters Down) ein nächster Kinofilm in der Mache – diesmal mit einem Zach Cregger (Barbarian) auf dem Regiestuhl.

Dass ein nächster Resi-Film die Lichtspielhäuser heimsucht, ist dann laut Dusk Golem auch bitterlich nötig, denn die Produktionsfirmen „Screen Gems/Constantin Films haben einen Vertrag, der ihnen die Rechte an der Marke Resident Evil für Filmproduktion sichert. Sie müssen alle 5 Jahre einen neuen Resident Evil-Film herausbringen. Der neue Film unter der Regie von Zach Cregger, bei dem die Dreharbeiten bald anfangen, muss also vor Ende des Geschäftsjahres 2026 erscheinen, da Welcome to Raccoon City 2021 in die Kinos kam.“

Remake von Resident Evil Zero für die Switch 2?

Auf Grundlage von Gerüchten und Leaks geht Dusk Golem davon aus: „[…] dieser Film ist eine Adaption von Resident Evil Zero, mit Rebecca und Billy als Helden.“ Zur Erinnerung: In Resident Evil Zero übernehmt ihr als Spieler*in die Kontrolle über die Protagonist*innen Rebecca Chambers und Billy Coen. Schließlich wagt Dusk Golem den Brückenschlag von dieser vermuteten, filmischen Adaption von Zero, zur Nintendos Nachfolge-Konsole Switch 2: „Der Nachfolger zur Switch steht ebenfalls kurz bevor […].“

„Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Capcom einen Marketing-Deal mit Nintendo abschließt – und zwar anhand einer großen Neuinterpretation von Zero“. Weiter denkt Dusk Golem jedoch nicht, dass Capcom ein Remake zur Zero letztlich exklusiv für die Switch 2 veröffentlichen wird. Abschließend spannt er einen großen Bogen zu einem Resident Evil 9 – und meint: „Allerdings steht auch RE9 in den Startlöchern. Und ich glaube, Capcom will das 2026 veröffentlichen.“

„[…] ich kann mir vorstellen, dass sie [Capcom] möglicherweise eine 30-Jahr-Jubiläumsfeier mit RE9 & RE:0 veranstalten, nach dem Motto Anfang und das Ende der Saga für diese Ära von RE.“ Für nicht unwahrscheinlich schätzt es der Leaker ein, wenn Resi 9 dann zusätzlich von einem weiteren, animierten Spielfilm begleitet wird – einem, wie er zuletzt mit Death Island im Jahre 2023 herauskam. Ob sich Dusk Golem Spekulationen bewahrheiten werden, bleibt wie immer abzuwarten.

Fans von Survival Horror halten sich zwischenzeitlich mit George R. Romero’s Resident Evil über Wasser – einer neuen Dokumentation, zu einem niemals realisierten Genre-Klassiker.

Quellen: Twitter / @AestheticGamer1, Instagram / @sakeinsgaming