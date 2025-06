Resident Evil 9: „Süchtig machende Angst“ – Entwickler verrät, was uns erwartet

Fans der beliebten Horrorspielreihe strecken schon seit Monaten die Finger nach frischem Futter aus, nun serviert es Capcom höchstpersönlich. Im aktuellen Spotlight-Stream bekamen wir neue Informationen zu Resident Evil 9 aufgetischt und die haben es in sich.

Bereits zu Beginn des Monats, auf dem Summer Game Fest, enthüllte man den jüngsten Eintrag des gefeierten Franchise, allerdings bekamen wir nicht wirklich viel Handfestes zu sehen. Lediglich, dass uns der neunte Hauptteil bevorsteht und welche Heldin in die Rolle der Hauptprotagonistin schlüpft, verriet man. Mit dem taufrischen Einblick geben die Entwicklerinnen und Entwickler aber etwas mehr preis.

Resident Evil 9: „Süchtig machende Angst“ als Hauptzutat für den nächsten Teil

Im Spotlight des gleichnamigen Capcom-Streams stand ein neuer Trailer für Resident Evil 9, in dem einige Gedanken der kreativen Köpfe hinter dem Horrorspiel ihren Platz fanden. Garniert wurde das Ganze mit ein paar Häppchen Gameplay und einer Ausführung des furchteinflößenden wie spannend klingenden Kernkonzepts, welches sich die Entwickelnden für Requiem überlegt haben.

Hier seht ihr das Spotlight in voller Länge:

So setzt der Schocker voll und ganz auf das Prinzip der „süchtig machenden Angst“, wie es konkret heißt. Genau genommen geht es um das befriedigende Gefühl, das man bekommt, wenn man seine Ängste überwindet. Die Entwickler sprachen auch ein wenig über Grace, die anscheinend eher ein introvertierter Charakter ist und sich leicht erschrecken lässt.

Ursprünglich dachte Capcom eigentlich darüber nach, wieder den allseits beliebten Fan-Favoriten Leon S. Kennedy für Besetzung der Hauptrolle zu wählen, entschied sich jedoch aus einem bestimmten Grund gegen ihn als Helden für Resident Evil 9. Viele Gameplay-Ausschnitte bekamen wir im restlichen Verlauf nicht zu sehen, dafür aber einige Parts sowohl in First- als auch aus der Third Person-Perspektive gezeigt.

Alles, was ihr zu Resident Evil 9 sonst noch wissen müsst, haben wir euch an anderer Stelle noch einmal zusammengefasst. Aktuell ist der Release für den 27. Februar 2026 angesetzt, wir halten euch wie immer auf dem Laufenden, wenn es frische Infos rund um Requiem gibt.

