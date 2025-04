Resident Evil 9: So versteckt hat Capcom jetzt den nächsten Horror-Shooter angeteasert

Horror-Fans müssen dieser Tage ganz schön geduldig sein, zumindest wenn sie gerne Capcoms Grusel-Flaggschiff frönen. Resident Evil 9 lässt nämlich auf sich warten, Village erschien immerhin schon vor fast vier Jahren.

Bislang hält das japanische Unternehmen sich sehr zurück, eine offizielle Ankündigung hat bislang noch nicht stattgefunden, von Setting oder Release-Termin ganz zu schweigen. In einem neuen Video zum Verkaufserfolg von Resident Evil 4 Remake erfolgte nun ein recht eindeutiger Hinweis.

Resident Evil 9: Meilenstein-Video zum vierten Ableger enthält Hinweis

Auf Twitter hat der offizielle Kanal von Capcom Dev 1, eine Abteilung des japanischen Entwicklers, ein zweiminütiges Video veröffentlicht. Damit bedankt man sich nicht nur bei den treuen Fans, sondern streut auch einen Resident Evil 9-Teaser ein. „Aufgepasst Agenten, wir haben ein besonderes Video vorbereitet, um unsere Dankbarkeit an euch alle auszudrücken. Wir hoffen, ihr genießt es (mit angeschaltetem Sound)!“

Was anfängt, wie ein ganz normaler Trailer zu Resident Evil 4, entpuppt sich relativ schnell als offensichtlicher Scherz: Nach einer kurzen Sequenz mit Ada und Wesker landen wir im fiktiven spanischen Dörfchen, dessen Einwohner*innen urplötzlich Partyhütchen aufsetzen. Einer von ihnen schlägt eine Tür zu, auf der steht: „Wir feiern zehn Millionen Spieler“. Der berüchtigte Kettensägen-Träger nutzt sein Mordinstrument als Gitarre, im Hintergrund schmettert „The Bullet and the Blade“, das Ending Theme des Spiels.

Passend dazu: Resident Evil 9 – Neustart soll bevorstehen

Dann zoomt die Kamera raus und offenbart endlich den bereits mehrfach erwähnten Hinweis auf Resident Evil 9. Am linken Bildschirmrand prangt nämlich ein hölzerner Wegweiser, der sich noch einmal fürs Spielen bedankt – und aussieht wie ein auf die Seite gedrehtes IX, also das römische Symbol für neun. Fans ist das natürlich direkt aufgefallen, was zu entsprechenden Spekulationen geführt hat.

Weit führen die natürlich nicht, denn mehr als das Holzschild hat Capcom nicht gezeigt. Trotzdem fühlen sich eiserne Kommentarschreibende darin bestätigt, dass Resident Evil 9 wirklich existiert – und hoffentlich irgendwann auch tatsächlich erscheint. Während wir weiter mit euch geduldig warten, lohnt sich ein Blick auf dieses gerade erst veröffentlichte Horror-Spiel.

Quelle: Twitter /@dev1_official