Resident Evil 9-Wartezeit schrumpft: Neues Horrorspiel für kleines Geld veröffentlicht

Mal Hand aufs Herz – und auf den Controller: Für Horrorspiel-Fans wird die Wartezeit bis zu einem Resident Evil 9 allmählich kritisch. Und abgesehen davon, dass Koshi Nakanishi (Resident Evil 7: Biohazard) die kreative Leitung innehat, ist bisher nichts Konkretes zum neunten Hauptspiel der langlebigen Survival Horror-Reihe bekannt. Auch, wenn ein namhafter Insider wie Dusk Golem nicht müde wird, fleißig in der Gerüchteküche rühren.

Wer nicht länger warten will, bis ein neues Resident Evil womöglich irgendwann 2026 aufschlägt, kann den Appetit nach Grusel, Backtracking und Item-Management bereits heute für einen schmalen Taler stillen. Post Trauma ist erschienen, ein rätsellastiges Horrorspiel, das sich an klassische Titel der PlayStation 2-Ära lehnt. Ein faszinierendes Kleinod für alle Fans atmosphärisch dichter Grusel-Games – mit einem fehlbaren Jedermann als spielbaren Helden.

Horrorspiel Post Trauma veröffentlicht

Direkt zum Release von Post Trauma am 22. April sprechen zwei starke Argumente für den Kauf: einmal die zwar spärlichen, dafür „größtenteils positiven“ Bewertungen auf Steam, dann der niedrig gehaltene Kaufpreis. Der beläuft sich nämlich auf gerade mal 15 Euro – oder im Rahmen einer Steam-Rabattaktion, die am 6. Mai endet, wurde der Kaufpreis sogar nochmal um 10 Prozent vermindert. Ihr zahlt aktuell also gerade mal schlanke 13,50 Euro. Kleines Geld also, das schaurige Stunden vor dem Monitor für Spieler*innen von Silent Hill und Konsorten verspricht. Doch was erwartet euch mit einem Post Trauma nun konkret?

Launch Trailer zu Post Trauma:

Hinter der Gruselei steckt ein kleineres, in Spanien ansässiges Entwicklungsstudio namens Red Soul Games. Mit Post Trauma legt das Studio sein Erstlingswerk hin, wobei sich kaum übersehen lässt, wie sehr Genre-Klassiker wie Silent Hill 2 abgefärbt haben. Dennoch kann man der Gaming-Premiere der Spanier*innen nicht gerade mangelhafte Originalität vorwerfen – denn wo in einem Resident Evil kampferprobte Recken gegen übermächtige Umbrella Corporation antreten, steckt euch Post Trauma in die profane Berufskleidung von Zugschaffner Roman.

Dieser wacht „nach einer Panikattacke in einer surrealen Dimension“ auf, so die Beschreibung auf Steam. Was dann im eigentlichen Gameplay und im oben verlinkten Launch Trailer folgt, dürfte vor allem Fans von Survival-Horror-Spielen mit Vorliebe für „Retro Vibes“ zusagen, wenn grotesk deformierte Gestalten unserem Roman zusetzen, während wir aus festen Kameraperspektiven auf den Unglücksraben blicken.

Release auch für PlayStation und Xbox

Ebenfalls verfügbar ist Post Trauma übrigens für Xbox Series und Playstation 5. Auch dort dürft das überschaubare Preisschild mit seinen 15 Euro kam jemanden zurückschrecken – wobei insbesondere der PlayStation Store mit den zum Zeitpunkt dieser Meldung (23.04.) 4.8 von 5 Sternen zeigt, dass dieses Erstlingswerk durchaus überzeugen kann. Und wo wir bei neuen Horrorspiel-Hoffnungsträgern sind, solltet ihr unbedingt auch beim kommenden Agni: Village of Calamity Blick und Klick riskieren.

