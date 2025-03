Resident Evil 9: Großer Neustart soll kurz bevorstehen – „haltet euch bereit“

Abgesehen davon, dass sich ein Resident Evil 9 bei Capcom gerade tatsächlich in Entwicklung befindet, mit Koshi Nakanishi (Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil: Revelations) als leitender Kreativkopf, ist bislang wenig Greifbares zu diesem neunten Hauptteil bekannt.

Zwar geisterten im letzten Jahr Insider-Behauptungen durchs Netz, Fan-Liebling Leon S. Kennedy würde sein Comeback als spielbarer Protagonist feiern. Dann wiederum bleibt bis dato unsicher, was von den Gerüchten rund um eine geheimnisvolle Insel als Schauplatz zu halten ist. So oder so, hat sich der bekannte Leaker Dusk Golem mal wieder hinter die Tastatur geklemmt, um mit zwei simplen Tweets die Gerüchteküche von Resident Evil 9 weiter anzuheizen.

Resident Evil 9: Darum dauert die Entwicklung laut Leaker zu lange

Die beiden Kurzmeldungen auf der Plattform Twitter setzte der auch unter dem Nutzer*innennamen @AestheticGamer1 bekannte Insider am 17.03. dieses Jahres ab. Zuallererst adressiert die innerhalb der Fan-Community namhafte Person jene Bedenken, welche viele haben könnten, „da es seit anderthalb Jahren keine Neuigkeiten zu Resident Evil [9] gab“.

Nachstehend der erste Tweet von Dusk Golem:

Direkt im nächsten Satz beruhigt er dieselben Bedenkenträger*innen mit: „Ich denke, sobald Resident Evil 9 enthüllt wird, werden die Leute erkennen, dass der Grund, wieso das Spiel so lange auf sich warten lässt, in einer großen Neuerfindung der Reihe begründet liegt – genauso wie damals bei RE4 und RE7“.

Mit dieser Aussage richtet Dusk Golem natürlich den Blick auf Resident Evil 4 und Resident Evil 7: Biohazard als wichtige Wendepunkte für das Franchise. Wir erinnern uns: Der 2005 veröffentlichte, vierte Hauptteil wird bis heute als bester Serienpart gehandelt – teils sogar als einer der bedeutendsten Meilensteine der Videospielgeschichte überhaupt. Erreicht wurde das durch mehrere Neuerungen, wie der Einführung der Third-Person-Perspektive, agiler agierenden Gegnern, oder einem geglückten Balanceakt aus Horror und Action.

2017 führte der wieder verstärkt auf Survival-Horror setzende Teil sieben die Ego-Perspektive ein, überzeugte mit ausgeklügelten Schockeffekten. Eine ähnliche Erfolgsgeschichte möchte Capcom jetzt laut Dusk Golem also mit Teil 9 schreiben. „Es wird sich nicht einfach wie RE7 oder RE8 spielen, oder die Remakes. Es [Resident Evil 9] probiert neue Dinge und ist sehr ambitioniert“, twittert der Insider weiter.

Dann könnte die Enthüllung bevorstehen

Mit dem letzten Satz befeuert Dusk Golem nochmal die Hoffnungen der Fan-Community: „Es wird mit ziemlicher Sicherheit noch dieses Jahr enthüllt, also haltet euch bereit.“ Dusk Golems Aussagen zu den Ambitionen im Hause Capcom decken sich übrigens mit einem seiner Social-Media-Postings von Ende September letzten Jahres, worin der Experte betonte, beim japanischen Studio wolle man den von Resident Evil 4 errungenen 90-Punkte-Metascore nochmal erreichen.

Jedenfalls die Aussagen eines Dusk Golems sind stets mit Vorsicht zu genießen; entsprechend bleibt abzuwarten, ob sich diese Prognose einer großen Enthüllung im Jahresverlauf bewahrheiten wird. Apropos: Bei den Game Awards 2024 schlurfte wider Erwarten kein Resident Evil 9 vorbei.

