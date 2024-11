Resident Evil 9: Ziegen-Monster ist euer schlimmster Albtraum – Fans „zu Tode erschrecken“

Das Staunen war nicht schlecht, als Andy Cox von Biohazard Declassified mit einem satten Info-Bündle zu Resident Evil 9 um die Ecke gekommen ist. Wie immer bei solchen Zurufen aus der Gerüchteküche müsst ihr das aufgetischte Gericht mit mehr denn einer Messerspitze Vorsicht genießen. Dennoch: Wer vollkommen unbeleckt in ein Resident Evil 9 einsteigen möchte, wenn es dann aufschlägt, sollte jetzt nicht weiterlesen.

Ihr wurdet gewarnt! Denn laut Biohazard Declassified werdet ihr wieder in die Haut solcher Fan-Lieblinge wie Jill Valentine oder Leon S. Kennedy schlüpfen. Zudem dürfen wir – folgen wir dem Leak – eine ganze Insel erkunden. Außerdem soll endlich der in Resident Evil 7: Biohazard und Resident Evil Village aufgemachte Erzählstrang rund um den Mega-Pilz Megamycete sein Finale erleben. Daneben wurde ein neuer Gegner namens „Goatman“, zu Deutsch „Ziegenmann“, angekündigt – der jetzt in der Community für ordentlich Gänsehaut sorgt.

Candyman, Candyman, Candyman, Candyman … und jetzt der Goatman

Spieler*innen der Resident Evil-Reihe wissen natürlich: Zu einem der Standartmomente des altehrwürdigen Survival-Franchise gehört es, von einem unbesiegbaren Bösewicht verfolgt zu werden. Man denke nur an den bemäntelten Mr. X aus Resident Evil 2, den schleimigen Nemesis aus Resident Evil 3, den Patriarchen Jack Baker aus Resident Evil 7 – oder die Über-Matriarchin Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village. Es sind diese vorerst unbesiegbaren Gegner*innen, die euch erbarmungslos hinterherjagen – und vorerst unbezwingbar sind.

Übrigens: In diesem etwas mehr als sechsminütigen YouTube-Video von Residence of Evil werden die aktuellen Gerüchte nochmal durchgekaut.

Jene Konfrontationen gehören vielleicht zu den spannendsten der gesamten Zombie-Reihe. Einerseits. Andererseits beäugen Reddit-Nutzer*innen mit Kommentaren diese Gameplay-Komponente auch durchaus kritisch: „Auf der einen Seite finde ich das Konzept des „unsterblichen Stalkers“ oft nervig. Aber ich muss zugeben, dass es ein effektiver […] Weg ist, um in einem Horrorspiel ein überwältigendes Gefühl des Grauens […] zu erzeugen“, schreibt etwa eine Person.

Dem oben angesprochenen Leak rund um Biohazard Declassified ist nun womöglich ein weiterer solcher Kontrahent mit Endgegner-Potenzial entsprungen. Gemeint ist der Ziegenmann. Wer seine Freude an Bigfoot, dem Loch Ness Monster oder anderen Kryptiden hat, wird vermutlich auch schon mal vom Ziegenmann gehört haben. Diesem urbanen Mythos Glauben geschenkt, hat der Ziegenmann menschenähnliche Gestalt – und ist zirka zwei Meter groß, hat den Körper eines Menschen, den Kopf einer Ziege. Was sich nach einer „Monster of the Week“-Folge aus der Mystery-Serie Akte X anhört, könnte also bald Eingang ins nächste Resi-Hauptspiel finden.

Wie wird der „Ziegenmann“ in Resident Evil 9 eingebaut sein?

Dieses gruslige Mischwesen sorgt in der Reddit-Community längst für Unbehagen. Dafür steht eine Wortmeldung wie: „Ich mag alleine schon den Klang des Namens Goatman nicht“ oder „Goatman wird mich zu Tode erschrecken“. Wie aus dem oben verlinkten YouTube-Video wieder von Residence of Evil hervorgeht, werden wir in den Schuhen von Jill Valentine gegen diesen ominösen Ziegenmann antreten. Im Spielverlauf soll Valentine dann von diesem Ungeheuer geschnappt und infiziert werden. Interessante Information am Rande: Im Verlauf dieses Spielabschnitts sollen Chris Redfield und Barry Burton der Valentine via Funk assistieren.

Ob diese Mixtur aus Paarhufer und Homo sapiens sapiens tatsächlich in Resident Evil 9 aufkreuzt, bleibt wie immer abzuwarten. Wir meinen aber: Sowas wie ein Ziegenmann ist für ein Resi 9 die schlechteste Idee nicht. Apropos Ziegen, die wie Männer aussehen: Auch der Insider Lunatic Ignus twittert fleißig zu Resident Evil 9 – gibt seine Abschätzung dazu ab, wann eine öffentlichkeitswirksame Präsentation von Teil neun ansteht.

