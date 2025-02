Resident Evil: Brutaler Endgegner kehrt zurück – an unerwarteter Stelle

Wenn zwei Horror-Serien zusammenpassen, wie Pech und Schwefel oder Freddy Krüger und Jason Voorhees, dann müssen das Resident Evil und Dead By Daylight sein, oder? Schließlich sind beide Medienmarken dafür bekannt, Spieler*innen weltweit das Fürchten zu lehren, haben sich darauf eingeschossen, den Überlebenskampf gegen einen sowohl übermächtigen als auch übernatürlichen Gegner darzustellen.

Ein Zusammenschluss zwischen den beiden ist daher nicht abwegig – und wird sich tatsächlich bereits am 10. Februar dieses Jahres abermals zutragen. Genauer wird mit dem Event der 2v8-Modus in Dead By Daylight Einzug halten. Für die Uneingeweihten: Bei dieser Spielvariante treten zwei Killer gegen acht Überlebende an. Doch damit ist für die Kollaboration das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange noch nicht erreicht.

Resident Evil und Dead by Daylight: Neue Kollaboration im Februar 2025

Zur Erinnerung: In Day by Daylight treten Spieler*innen üblicherweise im klassischen 1v4-Format gegeneinander an. Anders gesagt, wird hier ein Killer vier Überlebenden gegenübergestellt. Verfügbar sein wird der gleich hier oben vorgestellte 2v8-Modus wie gesagt beginnend mit dem 10. Februar, bis einschließlich zum 25. Februar. Neben der Rückkehr des Spielmodus 2v8, „bringen wir Mastermind und Nemesis mit“, wie Jean Escalante von Behaviour Interactive wohl erstmals bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von The Gamer kundgetan hat.

Seht selbst, wie Nemesis und Albert Wesker in Dead By Daylight durchmarschieren.

Insbesondere Nemesis hat in der Fangemeinde von Resident Evil natürlich Kultstatus inne. Offiziell als „Nemesis-T Type“ umschrieben, legte diese brandgefährliche Biowaffe ihren ersten Auftritt in Resident Evil 3 hin. Hingegen für Mastermind übernehmt ihr die Rolle von Albert Wesker, dem ikonischen Bösewicht der Survival Horror-Reihe, der keine Vorstellung benötigt. Mehr noch: Nemesis bekommt zusätzlich ein „Origin Outfit“ wahlweise übergezogen, für Alber Wesker alias The Mastermind gibt’s das „New Dawn Outfit“, angelehnt an der Präsentation des Superschurken aus Resident Evil 4 Remake.

Auf Seite der Überlebenden bekommen sowohl Jill Valentine als auch Leon Kennedy, Ada Wong und Rebecca Chambers neue Klamotten spendiert. Außerdem: „Alle Resident Evil-Charaktere könnt ihr kostenlos spielen […] für die Dauer des Events“, wie ihr in der Bekanntmachung nachlesen könnt. Wenn ihr dann jetzt im Februar durch die Polizeiwache von Raccoon City hechtet, euch vor den Attacken des Nemesis wegduckt, solltet ihr aufpassen – oder die Gelegenheit nutzen, je nachdem, ob ihr Killer oder Überlebende*r seid.

Die ikonischen Heilkräuter taktisch nutzen

Denn die aus dem Resident Evil-Universum bekannte Heilkräuter sind nicht nur auf der Spielkarte von Day by Daylight zwecklos verteilt. Als Killer könnt ihr diese Heilkräuter zerstören, werdet dafür mit einem zeitlich begrenzten Geschwindigkeitsbonus belohnt. Apropos Belohnung – könnten Spieler*innen von Space Marine 2 jetzt ein gigantisches Update empfinden.

