Resident Evil: Epischer Fan-Trailer aufgetaucht – „Besser als jeder Film“

Ein jetzt neu veröffentlichter Trailer zu Resident Evil zeigt, wozu ambitionierte Fans in der Lage sind – mit ein wenig Schaffenskraft, noch mehr Fan-Liebe und unter Zuhilfenahme einer Videospiele-Engine. Das Unterfangen wird im entsprechenden YouTube-Clip als Resident Evil CGI Fan Movie betitelt – bedenkt allerdings: Der Film befindet sich aktuell noch in Entwicklung.

Anders gesagt: Was ihr in diesem Trailer zu Gesicht bekommt, stellt einen Work in progress dar. Ziel des fertigen Films wird es sein, die Geschichte des originalen Resident Evils nachzuzeichnen – oder genauer gesagt: die des HD-Remakes aus dem Jahre 2002. Aber das stellt gerade mal die Spitze des Eisbergs dessen dar, was dieses Fan-Unterfangen auf die Beine stellen möchte.

Trailer zu Resident Evil-Projekt spaltet Fans

Es ist doch so: Egal, wie viel Know-how, Lebenszeit und Leidenschaft Fans in einen Film stecken – die Produktionswerte millionenschwerer Hollywood-Streifen werden die Macher*innen nicht erreichen. Diesen Hintergedanken solltet ihr im Kopf behalten, wenn ihr euch den Enthüllunsgtrailer zum CGI Fan-Film anschaut. Der zeigt euch im Verlauf von drei Minuten und zwölf Sekunden das, was man sich von der Legende gewordenen Geschichte rund um Spencer-Anwesen, S.T.A.R.S.-Spezialeinheit und Jill Valentine & Co. erwarten kann – nämlich: knüppelharten Grusel.

Aber seht selbst:

Die auf dem beliebten YouTube-Kanal Residence of Evil hochgeladenen Bewegtbilder wurden bisher über 55.000 Mal aufgerufen, konnten also – zumal für einen Fan-Trailer, der kein offizielles Werk vonseiten Capcoms darstellt – einiges an Aufmerksamkeit erzeugen (Stand: 5. November). Das Stimmungsbild der Kommentarschreiber*innen jedoch ist zweigeteilt. Einerseits belobigen etwa Alex Cardinal („Sieht ehrlich gesagt echt gut aus […]“) oder Gemstarsjar („Das ist verdammt cool„) den Trailer, andererseits gibt es auch Kritik – wie die von Nathan Skywalker („[…] die Synchronsprecher klingen wie emotionslose Roboter“).

So oder so verdient es Anerkennung, was passionierte Survival-Horror-Fans hier während ihrer Freizeit auf die Bildschirme bringen. Neben der Qualität der Synchronisation macht des Weiteren Kakashi Productions in den YouTube-Kommentaren auf einen weiteren Punkt zu Resident Evil-Fantrailer aufmerksam: „Einige Schnitte hätten noch etwas Arbeit vertragen […]“. Eine Einschätzung, der Nutzer*in CS mit weniger schmeichelhaften Worten beipflichtet: „[…] das Editing ist ziemlich schlecht“.

Anders formuliert: Bis alle Zuschauer*innen den Trailer wie Диего auf YouTube feiern („[…] besser als jeder Film und Serie, die jemals gemacht wurden“), ist wohl noch ein wenig Feinschliff nötig. Der fertige Film soll sich übrigens nicht komplett sklavisch an die Videospielvorlage halten, vielmehr dürfte das Altbekannte laut Videobeschreibung „mit neuen und originellen Szenen“ angereichert werden. Als Release für den fertigen Film ist der 22. Mai 2026 angesetzt. Also jener Tage, an dem das Original-Spiel vor genau 30 Jahren die Gaming-Welt schockte – wie dieser Tage Resident Evil 9 mit fieser Ekel-Grafik.

