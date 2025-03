Resident Evil: Dank Remake-Release spielt ihr hier ab heute „kostenlos“ – “tolle Überraschung“

Wenn jetzt das Remake zu Resident Evil 3 für Endgeräte aus dem Hause Apple veröffentlicht wird, ist das nur konsequent. Schließlich erschien schon kurz vor Jahreswechsel das Remake zum zweiten Teil der Survival-Horror-Reihe für den weltbekannten Gerätehersteller aus Cupertino. Ein wenig verwundert es aber schon, denn die Verkaufszahlen von Resident Evil 2 blieben wohl hinter den Erwartungen zurück.

Sei’s drum: Auch das Remake zu Capcoms Resident Evil 3 ist ab sofort für iPhone, iPad und Mac verfügbar. Reinspielen könnt ihr in den Titel kostenlos. Sollte euch die Zombiehatz auf eurem Mobile Device zusagen, könnt ihr euch das komplette Spiel kostenpflichtig innerhalb der App besorgen. Und auch, wenn manche*r Nutzer*in als Reaktion auf den Release schreibt „[…] tolle Überraschung. Habe es gerade gekauft“, bleibt die Frage, ob sich das große Horrorspiel auf dem kleinen Bildschirm lohnt.

Capcom veröffentlicht Resident Evil 3 Remake für Apple-Geräte

Ärgerlich: Zum Zeitpunkt dieser Meldung konnten wir auf der deutschen Version des App-Stores nicht auf die Neuerscheinung zugreifen. Wir rechnen jedoch damit, dass sich das bald ändern wird. Schön: Jetzt zum Start von Resident Evil 3 Remake auf den Endgeräten mit dem Apfel-Symbol, wird die Vollversion zusammen mit einem 67-prozentigen Preisnachlass angeboten. Der Aktionspreis endet am 16.04. In Deutschland lebende Käufer*innen dürfen also mit einem ähnlich niedrigen Preisschild rechnen.

Neben Englisch, Französisch oder Japanisch ist auch Deutsch als eine unter vielen, auswählbaren Sprachen verfügbar. Die betreffende App bringt laut Store um die 31 Gigabyte auf die Waage. Auch ohne Controller könnt ihr das Action-Adventure spielen, aber in der dazugehörigen Beschreibung wird stark zur Verwendung eines solchen geraten. Zudem solltet ihr eine wichtige Sache beachten.

Wollte ihr auf einem von Apples Smartphones oder Tablet PCs loslegen, benötigt ihr das Betriebssystem iOS 17.0 oder höher – beziehungsweise ein iPhone mit A17-Pro-Chip oder neuer, oder aber ein iPad der M-Serie, alternativ eben mit einem A17-Pro-Chip. Übrigens: Während die Remakes zu Resident Evil 4 und 2 in weiten Teilen der Fan-Community und Fachpresse unumwunden gefeiert wurden, wird das Remake zu Teil drei eher kritisch beäugt.

Das hat unseren damaligen Tester hier bei 4P nicht davon abgehalten, diesem neu interpretierten, dritten Resident Evil eine ordentliche 8.0er-Wertung umzuhängen – denn Capcom liefere „guten, wenn auch mitunter sehr actionlastigen Survival-Horror“. Auch die Apple-Versionen zu Resident Evil Village, 7, 4, 2 werden nebenbei bemerkt jetzt noch bis zum 16.04. günstiger angeboten. Das trifft ebenso auf den deutschsprachigen Store zu. Apropos: Die Remake-Trilogie zu Resident Evil wird diese Woche überraschend günstig auf Steam feilgeboten.

Quellen: Mac App Store, Twitter / @RE_Games, @AJ_MUFC25