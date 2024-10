Resident Evil: Legendäre Fan-Berühmtheiten gruseln sich jetzt – durch Raccoon City gekämpft

Tatsache ist und bleibt: Der Fan-Community von Resident Evil kann man beileibe nicht vorwerfen, mäßig engagiert zu sein. Beweisstück A: Erst vor wenigen Tagen haben die Fans Joseph gefunden. Joseph? Ja, Joseph ist der Waffenspezialist aus dem ikonischen Intro-Video des allerersten Resident Evil, der unappetitlich von Hunden zerfleischt wird. Die Fans haben jetzt nach Jahren endlich herausgefunden, welche Person diesen fiktionalen Charakter verkörpert hat.

Und nicht nur das. Auf dem nicht unbekannten YouTube-Kanal Residence of Evil wurden jetzt zwei für die Resident Evil-Reihe prägende Personen auf die Couch gebeten – um eine Runde Resi 2 zu zocken. Alyson Court und Catherine Disher schleichen und schießen sich durch den zweiten Teil aus dem Jahre 1998. Falls euch diese Namen nichts sagen: Diese beiden Frauen dürften euch unter anderem Namen dann doch wohlvertraut sein.

Redfield und Valentine spielen sich selbst – in Resident Evil 2

Welcher Enthusiast von Survival Horror kennt sie nicht? Claire Redfield und Jill Valentine. Frau Redfield war eine der Hauptfiguren aus Code: Veronica, Revelations 2 – und eben Resident Evil 2. Mit Valentine stolperten wir über Zombies in Spielen wie Resi 5, dem ersten Revelations – oder natürlich Resident Evil 3: Nemesis oder dem allerersten Resident Evil aus dem Jahre 1996, mit dem die ganze Zombie-Apokalypse erst losgegangen ist.

Von diesem Jonglieren mit Spieletiteln mal abgesehen: Die Mädels und Jungs von Residence of Evil haben jetzt ein fast zwanzigminütiges YouTube-Video veröffentlicht, wo zwei für die Zombie-Reihe legendäre Frauen vor die Spielekonsole bugsiert wurden: Catherine Disher und Alyson Court. Disher hat Jill Valentine in Resident Evil 3: Nemesis ihre Stimme geliehen, Court der Claire Redfield in Resident Evil 2.

Die Damen spielen hier übrigens das Original-Spiel aus dem Jahre 1998, nicht das Remake von 2019. Über seine Laufzeit hinweg liefert das Video vor allem amüsante Fan-Momente, wenn etwa die Sprecherin hinter der fiktionalen Claire Redfield verzweifelt vor einem Licker die Flucht ergreift. Anders gesagt: Es erwartet euch leichtfüßige Unterhaltung, die speziell Fans von Biohazard gefallen sollte. Der Kreativkopf hinter Residence of Evil jedenfalls, wie sollte es bei einem Super-Fan anders sein, ist unfassbar begeistert davon, die Heldinnen seiner Kindheit getroffen zu haben – und ihnen bei einer Runde Resi 2 auf die Finger zu gucken.

Quellen: YouTube / @Residence of Evil