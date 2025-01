Resident Evil: Einer der unbeliebtesten Titel könnte erneut bevorstehen

Quizfrage für Resident Evil-Fans: Welcher Titel aus der Survival Horror-Reihe ist der allerbeste? Bei nicht gerade wenigen Spieler*innen wird Resident Evil 4 mit seinem actiongeladenen Gameplay als absolutes Highlight gehandelt. Aber auch das liebevolle Remake zu Resident Evil 2 liegt bei Fans der Reihe hoch im Kurs. Die Wenigstens dürften allerdings Resident Evil 6 als ihren Lieblingsteil bezeichnen.

Ausgerechnet für jenes Resident Evil 6 aus dem Jahre 2012 könnte sich jetzt eine neuerliche Veröffentlichung für die aktuelle Konsolengeneration in Vorbereitung befinden. Die Vermutung fußt auf einer aktuellen Einstufung des Entertainment Software Ratings Boards – woraus sich jetzt gewisse Schlüsse ziehen lassen.

Erscheint Resident Evil 6 wirklich nochmal Xbox Series X|S und PlayStation 5

Das Entertainment Software Rating Board, kurz ESRB, gibt bei unseren Nachbar*innen aus den USA Bewertungen für Videospiele ab. Eine vergleichbare Kontrollinstanz bei uns in Deutschland wäre die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, sprich die USK. Was der Twitter-Nutzer @the_marmolade nun entdeckt hat, ist, dass bei eben dieser ESRB Resident Evil 6 als brandneuer Eintrag beim Online-Auftritt der Organisation aufgetaucht ist – genauer: für die Xbox Series.

Kontext dazu: Resident Evil 6 wurde seinerzeit im Jahr 2012 für die damals aktuelle Konsolengeneration veröffentlicht, also für PlayStation 3 und Xbox 360. Im Jahr 2016 wurde Resident Evil 6 nochmal für die Xbox One neu herausgebracht, respektive für die Nintendo Switch 2019. Resi 6 gilt unter Fans als einer der schlechtesten Titel der Reihe – auch in unserem Test zu Resident Evil 6 waren wir damals „schwer enttäuscht“. Doch mit dem kontrovers gehandelten, sechsten Kapitel des Survival-Horror-Epos nicht genug.

Nur rund eine Stunde später verweist derselbe @the_marmolade auf drei weiter, neue Einträge bei der ESRB – diesmal zu Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 4 und Resident Evil Original Collection. Fans wissen natürlich: Original Collection umfasst die beiden HD-Remasters zum originalen Resident Evil und der Vorgeschichte Resident Evil Zero. Bei den Einträgen der ESRB nun wird für Resident Evil 7 Biohazard bei den Plattformen wieder die Xbox Series genannt – bei Resident Evil 4 und Origins Collection sogar Xbox Series und zudem Nintendo Switch.

Wer steckt hinter den Beobachtungen beim ESRB?

Ob wir auf Basis dieser Beobachtungen schlussfolgern können, dass Capcom gerade eine Re-Release-Offensive einiger Titel auf der aktuellen Konsolengeneration plant, bleibt für den Augenblick Spekulation. Dementsprechend ist bisher auch unbekannt, ob diese Neuveröffentlichungen mit etwa grafischen Neuerungen einhergehen werden, oder ob weitere Konsolen wie Sonys PlayStation 5 oder der PC nachrücken.

Hinter dem Twitter-Spitznamen @the_marmolad jedenfalls verbirgt sich Andrew Marmo, dessen Schaffen auch einige Artikel als Redakteur bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von VGC (Video Games Chronicles) umfasst. Apropos frisch herausgebrachte Resi-Spiele: In Japan erscheinen jetzt „groteske“ Versionen zu einigen Resident-Evil-Klassikern.

Quellen: Twitter / @the_marmolade, Entertainment Software Rating Board