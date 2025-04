Resident Evil: “Etwas Schreckliches wartet auf dich“ im Horror-Reboot

Nach Paul W. S. Anderson (Monster Hunter, Alien vs. Predator) und Johannes Roberts (47 Meters Down, 47 Meters Dow: Uncaged) übernimmt jetzt Filmemacher Zach Cregger die Zügel bei Resident Evil – zumindest, was die nächste Realverfilmung für die Kinoleinwand angeht.

Was wir bisher zu dieser nächsten, filmischen Adaption von Capcoms Survival Horror-Franchise wissen, ist, dass es sich um eine Art Neustart handeln soll – die Filme mit Milla Jovovich etwa werden nicht aufgegriffen. Stattdessen möchte der sich auf Grusel verstehende Cregger einen Horrorfilm drehen, bei dem wir als Zuschauende wissen: „Etwas Schreckliches wartet auf dich“.

Nächster Resident Evil-Film: Zach Cregger mit neuer Wortmeldung

Zugegen ist Zach Cregger auf der diesjährigen CinemaCon, einem wichtigen Branchenevent der Filmindustrie. Noch bis zum 3. April werden in Las Vegas führende Hollywood-Studios ihre kommenden Filmprojekte präsentieren – und auch der Regisseur des nächsten Resident Evil-Films ist vertreten. Beim seriösen Branchenmagazin Deadline wird Cregger mit den Worten zitiert, sein Genre-Film würde „wie keiner der vorangegangenen [Resident Evil-]Filme“ werden.

Lesetipp: Überraschende Besetzung für Resident Evil-Film geplant

Creggers weitere Aussagen lassen Rückschlüsse darauf zu, wie seine Interpretation von Resident Evil konkret aussehen könnte: „Mein Film wird auf dem Geiste dieser Spiele aufgebaut sein und einem zentralen Protagonisten von Punkt A nach Punkt B folgen […]“ Creggers Film wird also, daraus lässt auch sein Horrorfilm Barbarian (2022) schließen, den Fokus auf Suspense und Grusel legen.

Entgegen der Filmreihe von Paul W. S. Anderson, welche immer stärker in Richtung Action weiterentwickelt wurde. Außerdem werden wir in Creggers Film wohl hauptsächlich einer Held*im im Zentrum des Geschehens folgen. Den angedachten Schwerpunkt auf Horror bekräftigte Cregger dann mit dieser Aussage: „Es gibt einen Moment, der in jedem Resident Evil-Spiel vorkommt. Du findest dich vor dem Eingang eines dunklen Ganges wieder.“

„Du hast nur noch einen Schuss in der Waffe. […] Du weißt, etwas Schreckliches wartet auf dich in der Dunkelheit. Es ist dieser schreckliche Augenblick, in dem du deine ganze Willenskraft aufbringen musst.“ Weiter betont er, solche Schlüsselmomente hätte „jedes Resident Evil-Spiel perfektioniert“.

Bleibt abzuwarten, ob dieser Reboot-Film am 18. September 2026 an den Kinokassen überzeugen wird. Dann nämlich soll der Horrorfilm in die Kinos kommen. Aktuell werden Schauspieler*innen wie Austin Abrams (Wolfs, Gangster Squad) oder Oscarpreisträgerin Mikey Madison (Scream, Once Upon a Time in Hollywood) als Darsteller*innen gehandelt. Darüber hinaus möchte Brancheninsider Daniel Richtmann sogar bereits wissen, warum es im neuen Resident Evil-Film konkret gehen soll.

Quelle: Deadline