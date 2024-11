Resident Evil trifft auf Fallout: Neues Spiel für Horror-Fans jetzt kostenlos auf Steam anzocken

Wenn es draußen früher dunkel wird, laden Horror-Spiele gerade dazu ein, es sich vor dem Monitor ganz gruselig-gemütlich zu machen. Einen brandneuen Vertreter, auf den vor allem Resident Evil– und Fallout-Fans einen Blick werfen sollten, könnt ihr jetzt bei Steam kostenlos anspielen.

Entwickelt wurde der Titel vom eher unbekannteren Indie-Studio PikPok, trotzdem wirkt er vor allem für Liebhaberinnen und Liebhaber einer Prise postapokalyptischer Zombie-Action vielversprechend. Geplant ist der Release zwar erst irgendwann im kommenden Jahr, ein paar Schritte dürft ihr in der Into the Dead: Our Darkest Days-Demo aber schon vorab in die Dunkelheit setzen.

Neues Horror-Spiel Into the Dead: Our Darkest Days veröffentlicht Demo auf Steam

Denkt man an das Fallout-Franchise oder die Resident Evil-Reihe, so kommt einem sofort der gute alte Stoff, aus dem sich eine echte Endzeit-Story zusammensetzt, in den Sinn. Die Menschheit steht vor dem Abgrund und ist nicht nur mit dem Überleben beschäftigt, sondern darf sich auch noch mit monsterähnlichen Mutanten und sich an den Überbleibseln der Zivilisation bereichernden Bösewichten herumschlagen. Wie so oft kommt ihr auch im neuen Horror-Spiel Into the Dead: Our Darkest Days nicht darum herum, Mut zu beweisen und euch eurem scheußlichen Schicksal zu stellen.

Klingt das ganz nach eurem Geschmack, habt ihr Glück: Das Spiel hat bereits einen oben zu sehenden Trailer spendiert bekommen, der etwas an das Xbox-Arcade-Spiel Deadlight aus dem Jahr 2012 erinnert. Doch damit natürlich nicht genug: Im Texas der 1980er-Jahre, das einem Zombie-Ausbruch zum Opfer gefallen ist, wie es in der Beschreibung des Spiels heißt, dürft ihr dank der kostenlosen Demo auf Steam schon vor dem eigentlichen Release euren Stiefelabdruck hinterlassen.

Ihr führt eine Gruppe Verzweifelter von einer Zuflucht zur nächsten, während ihr nützliche Gegenstände einsackt, um mit ihnen Tools, die euch bei eurem unerbittlichen Kampf um euer Überleben helfen, zusammenzuschustern. Eine grundlegend erst einmal vielversprechend klingende Mischung, mit der Indie-Studio PikPok den Titel bereits im Jahr 2022 ankündigte. Zum Start seiner Demo darf sich Into the Dead: Our Darkest Days aber immerhin über eine sehr positive Bewertung bei fast 400 Rezensionen auf Steam freuen.

Seinen offiziellen und vollständigen Launch soll das taufrische Horror-Spiel dann im kommenden Jahr 2025 erleben, während es noch kein konkreteres Zeitfenster für den Survival-Spaß gibt. Auch bei den Plattformen hält man sich bedeckt, ist bislang lediglich von einer PC-Version die Rede, auf die womöglich Konsolen-Portierungen folgen könnten. Und währenddessen rückt auch Resident Evil 9 immer näher, für das die Open World der Gamechanger sein könnte – oder sein Niedergang, wie unser Redakteur Patrick in seiner Kolumne klärt.

Quellen: Steam / Into the Dead: Our Darkest Days, YouTube / PikPokGames