Resident Evil-Fans aufgepasst: Dieser Survival-Horror kommt im PlayStation 1-Look

Seit einigen Jahre erfreuen sich Demakes großer Beliebtheit – Spiele, die durch Mods in einem Grafikstil neu interpretiert werden, als wären sie 20 oder 30 Jahre alt. Der nächste Schritt auf dieser Treppe ist natürlich, neue Videospiele zu programmieren, die einen ebenso gearteten Look aufweisen und damit verbundenes Retro-Feeling erzeugen – so wie der Survival-Horror-Shooter Phase Zero.

Dieser stammt aus der Feder – oder besser gesagt aus den Rechnern – von Programmierern, die sich durchaus auch im AAA-Segment auskennen. Sie haben jetzt einen Ausflug in die schwammige Polygon-Ära der 90er gemacht und präsentieren ihr Spiel im PS1-Look.

Survival-Horror von Witcher- und Dying Light-Veteranen

Phase Zero ist ein Projekt, das potenzielle Spieler*innen das Flair dieses Genres aus den früheren Jahren der 3D-Spiele (wieder) näher bringen soll. „Es ist eine moderne Sichtweise der goldenen Arä des Survival-Horrors“, heißt es auf der Homepage von Spina Studio, die hinter der Entwicklung stecken. Das neu gegründete polnische Studio hat unter anderem ehemalige Entwickler*innen von The Witcher 3 und Dying Light in seinen Reihen.

Sehr hier den Ankündigungstrailer zu Phase Zero:

Zu Phase Zero, das demnächst eine Demo erhalten soll, können wir jetzt einen etwa 50-sekündigen Einblick genießen – eckige Gesichter, ruckelige Animationen, matschige Texturen inklusive. Aber ist es nicht genau so, wie viele von uns Survival-Horror wie Resident Evil, Silent Hill oder sogar Alone in the Dark ursprünglich erlebt haben?

„Die Geschichte wird in Serienform erzählt – jedes Kapitel stellt einen der beiden Helden in den Mittelpunkt“, heißt es bei Spina Studio weiterhin. „Mit vorgerenderten Hintergründen, festen Kameras und der DNA der PlayStation 1-Meisterwerke verbindet es nostalgisches Design mit modernen Quality of Life-Verbesserungen und ehrt dabei seine ikonischen Wurzeln.“ Auf Steam könnt ihr Phaze Zero bereits wishlisten.

In den Rollen von Mary und Guy müsst ihr versuchen, aus den Stadt Flint Peak zu entkommen, in der sich eine mysteriöse Krankheit ausgebreitet hat. Dabei müssen sie sich nicht nur grotesken Monstern stellen, sondern auch Rätsel lösen und versuchen, nur mit dem zu überleben, was sie zusammensammeln. Darf es doch etwas moderner sein? Dann gönnt euch vielleicht doch diese Resident Evil-Trilogie.

