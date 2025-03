Resident Evil-Gerücht: Überraschende Besetzung geplant – „sehr ambitioniert und ungewöhnlich“

Erst vor wenigen Tagen ist durchgesickert: Schauspieler Austin Abrams (Wolfs, Gangster Squad) soll als männlicher Hauptdarsteller für den kommenden Resident Evil-Film gehandelt werden. Ein Brancheninsider wie Daniel „DanielRPK“ Richtmann spricht sogar davon, Abrams könnte in die Rolle des Fanlieblings Leon S. Kennedy schlüpfen.

Jetzt wird gemunkelt, wer die weibliche Hauptrolle in der nächsten Resident Evil-Realverfilmung übernehmen könnte: Mikey Madison soll laut World of Reel für den kommenden Horrorfilm von Regisseur Zach Cregger (Barbarian) ein Angebot erhalten haben. Das wäre nur auf den ersten Blick ein ungewöhnlicher, nächster Karriereschritt für die Oscarpreisträgerin …

Oscarpreisträgerin Mikey Madison im nächsten Resident Evil-Film?

„Es wäre sehr ambitioniert und ungewöhnlich, einer frischgebackenen Oscarpreisträgerin eine Rolle in einem Film mit moderatem Budget zu geben“, twitterte beispielsweise im Zuge der Bekanntmachung von World of Reel der Account @RE_Wiki. Denn bevor Madison in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ die Juror*innen mit ihrer Rolle in der romantischen Dramedy „Anora“ überzeugen konnte, hat sie mindestens in einer namhaften Horrorfilmreihe mitgespielt – und zwar im fünften Scream-Film von 2022.

Auch das von ihr verkörperte Mitglied der Manson-Familie in Quentin Tarantinos „Once Upon A Time in Hollywood“, überzeugte auf der Leinwand mit einer gewalttätigen Szene inklusive starker Horror-Elemente. Passend dazu wurde „ihr gerade erst die Rolle in Resident Evil angeboten“, wie es beim Branchenmagazin heißt. Sprich: Ob Madison das Angebot annehmen wird, oder tatsächlich vorliegen hat, ist noch ungewiss. Ebenso ist unbekannt, welche Filmrolle sie übernehmen könnte – ob einen ikonischen Charakter wie Jill Valentine, Claire Redfield oder einen gänzlich Neuen.

Hingegen zur Handlung dieses Reboots für die Kinoleinwand ist bisher, sofern man Insider Daniel Richtman Glauben schenken mag, bekannt, dass der Film „von einem unglücklichen Kurier, der ein Paket an ein abgelegenes Krankenhaus [liefert]“ erzählen soll. Dieser erzählerische Ausgangspunkt soll dann – wie nicht anders bei einem Zombie-Film zu erwarten – in eine Katstrophe münden, in der sich unsere Held*innen „durch Horden mutierter Kreaturen kämpfen, um zu überleben“, berichtete Richtman weiter.

Die Dreharbeiten an dieser neuen Filmadaption von Capcoms langjähriger Survival Horror-Reihe dürften übrigens bereits im Herbst dieses Jahres starten. Ein Kinostart ist für den 18. September 2026 vorgesehen. Apropos Horror-Filme: Neuer Resident Evil-Film ist eine große Überraschung für Fans.

Quelle: World of Reel, Twitter / @RE_Wiki