Resident Evil-Klassiker: Rückkehr des ikonischen Fan-Favoriten könnte jetzt kurz bevorstehen

Auf der beliebten Vertriebsplattform GOG läuft aktuelle eine Aktion, bei der Spieler*innen mit Vorliebe für Kultklassiker hellhörig werden sollten. Das Ganze nennt sich „GOG Dreamlist“ – und ihr dürft abstimmen. Worüber? Tja, darüber, welche Gaming-Klassiker es eurer Meinung nach verdient haben, auf GOG einen zweiten Frühling zu erleben. Anders gefragt: Mit welchen alten Spielen möchtet ihr gerne als nächstes spielerisch wertvoll loslegen?

Auch in der Online-Community zur Resident Evil-Franchise hat sich die Aktion längst herumgesprochen. Und aus dem breiten Survival-Horror-Portfolio sticht für die Fangirls und -boys (und alle dazwischen und außerhalb) eine Action-Adventure-Perle aus der langen Ahnenreihe an Resi-Spielen eindeutig hervor. Ob ihr euch jedoch für einen Resident Evil-Titel oder einen ganzen anderen Gaming-Evergreen entscheidet, liegt in euren Händen.

Für welche Resident Evil-Spiele könnt ihr beim GOG Dreamlist votieren?

Sobald ihr die entsprechende Website für die Aktion GOG-Dreamlist aufruft, klickt ihr einfach auf den Button „Start voting“ – und schon gebt ihr eure Stimme ab. Jetzt sollte unter anderem eine Suchleiste erscheinen, wo ihr eure Wunschtitel eintippen könnt. Zu den vorgestrigen Gaming-Klassikern, die im Rahmen der Aktion zum Zeitpunkt dieser Meldung hoch im Trend lagen, gehören etwa der humorige, Austin Powers-artige Ego-Shooter The Operative: No One Lives Forever (2000) von Monolith Productions, oder der Weltraum-Shooter Freelancer (2003) von Digital Anvil.

Im nachstehenden Video: Fans von Albert Wesker und Umbrella-Konsorten wissen, für welchen Resi-Klassiker sie eine Wiedergeburt wollen!

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ähnlich heiß gehandelt wird jedoch – wir nähern uns der Zombie-Apokalypse – Resident Evil Code: Veronica (X) aus dem Jahre 2001. Überhaupt: Wenn ihr in oben angesprochener Suchmaske „Resident Evil“ eingebt, noch den Filter „nur unveröffentlichte Spiele“ aktiviert, belegt Code: Veronica X mit über 21.500 Stimmen den Spitzenplatz unter den Resident Evil-Spielen. Wie nicht anders zu erwarten, sorgt die Abstimmung auf Aufsehen in der Horror-Community – zum Beispiel bei den Twitter-Auftritten von Residence of Evil oder Projekt Parasol.

Verwunderlich ist das mitnichten, denn so besteht die Chance darauf, dass ein exklusiv für die PlayStation 2 veröffentlichter Titel wie Resident Evil Outbreak (2003), oder der Lightgun-Shooter Resident Evil Survivor (2000) für die erste PlayStation nochmal neu aufgelegt wird. Dass jedoch Resident Evil Code: Veronica X jetzt offenbar bei dieser Beliebtheitswahl gewinnt, verwundert mäßig. Schließlich genießt der 2000 ursprünglich für Segas Dreamcast veröffentlichte, stark auf psychologischem Horror ausgelegte, Titel innerhalb der Fanbase regelrechten Kultstatus – soll sich bei Capcom sogar als Remake in Entwicklung befinden.

Stimmt jetzt ab, damit Code: Veronica X endlich für PC erscheint!

Spannender noch: Sollte Code: Veronica bei GOG Dreamlist als eine*r der Gewinner*innen hervorgehen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir nach vielen, vielen Jahren und Ports für PS2 und GameCube auch endlich auf dem Heimcomputer zusammen mit Claire Redfield nach Rockford Island aufbrechen. Also, geneigte Fans: Stimme abgeben!

Apropos Gruseleien auf dem Rechenknecht: Jüngst sind auf der Vertriebsplattform Steam zwei brandneue und waschechte Survival-Horror-Spiele eingeschlagen – die sich Fans von Resident Evil unbedingt näher anschauen sollten.

Quellen: GOG Dreamlist, YouTube / @NeonSlice, Twitter / @ROEnetwork, @pj_evil