Überraschender Resident Evil-Release begeistert Fans – „Werde ich kaufen“

Resident Evil-Spiele gibt es eigentlich auf jeder Plattform. Im Falle des PCs sogar auf mehreren – etwa auf Steam oder jener Distributionsplattform für Liebhaber*innen klassischer Gaming-Kost: nämlich GOG, auch bekannt als Good Old Games. Eben dort wurden jetzt zwei Edelsteine der langjährigen Horrorreihe nochmal neu herausgeputzt.

„Resident Evil HD Remaster und Resident Evil 0 sind jetzt komplett DRM-frei auf unserer Plattform verfügbar […]“, gab der offizielle Twitter-Account @GOGcom am 30. Oktober zu Protokoll. Gamer*innen, die mit Herz und Seele bei der Sache sind, wissen natürlich: DRM steht für Digital Rights Management. Vereinfacht gesagt: Diese beiden Klassiker des Survival Horrors sind ab sofort ohne digitalen Kopierschutz beziehbar – was Fans aufs Äußerste entzückt.

Resident Evil: Zwei große Klassiker nun ohne digitalen Kopierschutz

„Wir freuen uns sehr, diese Reise mit Capcom fortzusetzen und das Programm um zwei Survival-Horror-Ikonen zu erweitern“, heißt es im selben Twitter-Posting – wobei mit Programm das sogenannte GOG Preservation Program gemeint ist. Es handelt sich um eine Initiative mit dem Ziel, auf der Plattform GOG möglichst viele, klassische Videospiele langfristig und vor allem auch auf modernen Systemen spielbar zu halten.

Trailer zu Resident Evil HD Remaster:

Nun haben also Resident Evil HD Remaster, und somit die beste Version des originalen Horrorspiels, beziehungsweise Resident Evil 0, die in einem Zug spielende Vorgeschichte des Originals, Eingang ins Programm gefunden. Ein Umstand, weswegen nicht wenige der bislang fast 150 Kommentarschreiber*innen unter dem Twitter-Posting regelrecht aus dem Häuschen sind (Stand: 4. November). Wortmeldungen wie „Ausgezeichnet, werde ich kaufen“ von LordGamblore oder „[…] vielen Dank, dass ihr Capcom gezeigt habt, dass sowas wirklich wichtig ist“ von SeddyKaylay zeigen das.

Ganz geschäftstüchtig schiebt GOG direkt unter seiner Bekanntmachung zur DRM-Freiheit der beiden Grusel-Klassiker hinterher: „Schnappt sie euch im Resident Evil Classic Bundle.“ Ergänzt wird das Ganze – ein Schelm, wer da an verkaufsfördernde Maßnahmen denkt – um einen Link zur entsprechenden GOG-Seite. Dasselbe Bundle lockt mit nicht weniger als fünf klassischen Resident Evil-Spielen mit ziemlich verlockendem, 55-prozentigem Preisnachlass.

Da könnte es Liebhaber*innen unverfälschter Grusel-Action, mit Vorliebe für bockige Panzersteuerung in finsteren Herrenhäusern, schwerfallen, den Geldbeutel in der Hose steckenzulassen. Wer hingegen den Überlebenskampf lieber gegen Dinos anstelle von Zombies ausficht, sollte sich nach Dino Crisis 1 & 2 umsehen. Die mörderischen Saurier treiben sich ebenfalls für einen schmalen Taler auf GOG herum – ebenso übrigens wie bald Resident Evil 9 für nicht ganz so kleines Geld auf der Nintendo Switch 2.

