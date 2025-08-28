Resident Evil: In diesem Punkt soll der neue Teil „der extremste der Reihe“ sein

Resident Evil Requiem war mit seiner Ankündigung eines der Highlights auf dem Summer Game Fest; auf der gamescom konnte es erstmals angespielt werden und war dadurch natürlich ebenfalls einer der Stars auf der größten Videospielmesse.

Unter anderem der Releasetag, der schon auf Ende Februar datiert ist, versetzte viele in Staunen; zwei intensive Trailer machten Fans des vielleicht populärsten Horror-Franchises schon Lust auf den neunten Hauptteil. Besonders extrem soll es in einer Hinsicht werden, wie nun der Game Director mitteilt.

Resident Evil Requiem: Zwischen Anspannung und Entspannung

Dieser war natürlich ein vielbeschäftigter Mann auf der gamescom und stand mehreren Portalen Rede und Antwort. Eines davon war Eurogamer, das Kōshi Nakanishi einiges an Informationen entlocken konnte. Beispielsweise stellte er in Aussicht, dass die Protagonistin von Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft, prädestiniert für eine besondere Art von Lernkurve ist, die sich auch auf das Gameplay niederschlagen soll. „Es gibt fortwährend einen Wechsel aus Anspannung und Entspannung, der sich bis zu einem Höhepunkt steigert“, führt Nakanishi ein.

Das mache Resident Evil in seinem Genre einzigartig. „Wir sorgen nicht nur dafür, dass ihr Angst bekommt – sondern auch für eine Chance, die Spannung abzubauen.“ Dieser Wechsel soll sich hoch schaukeln und die Spieler*innen quasi in den Wahnsinn treiben. „Wenn wir es intern spielen und uns in die Nutzer*innensicht reinversetzen, glauben wir, dass es eine wirkliche Achterbahnfahrt wird“, so Nakanishi. „Die Lücke zwischen An- und Entspannung wird vielleicht so extrem wie bei keinem Resident Evil-Teil bisher.“

Lesetipp: Wir haben Resident Evil Requiem auf der gamescom angespielt

Dabei soll auch das Wesen von Grace Ashcroft eine Rolle spielen; sie ist kein so taffer Charakter wie Leon Kennedy oder Jill Valentine – für sie ist der Umgang mit dem Übernatürlichen neu und ungewohnt. Entsprechend verängstigt und mitunter überfordert ist sie zu Anfang des Spiels, wächst also wie die Spieler*innen an ihren Aufgaben.

Auf der anderen Seite soll das Spiel aber auch nicht zu gruselig werden – in diesem Punkt hätte der siebte Teil Resident Evil Biohazard schon Maßstäbe gesetzt, meint Nakanishi. Aus diesem Grund hat das Entwicklungsteam von Capcom sich für Resident Evil Requiem für diese Option entschieden.

Quelle: Eurogamer