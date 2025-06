Resident Evil: Kein Remake vom Erstling? An diesen Projekten arbeitet Capcom angeblich stattdessen

Kaum ist Resident Evil Requiem angekündigt, stürzen sich Fans bereits auf Gerüchte zu den potenziellen nächsten Ablegern des beliebten Survival-Horror-Franchises.

Denn während der neunte nummerierte Hauptteil am 27. Februar 2026 erscheinen soll, ist die Zukunft des Franchises danach derzeit noch ungewiss. Plant Capcom bereits DLCs für Requiem oder gar einen Nachfolger? Oder arbeitet man an Remakes zu vorherigen Titeln? Ein neues Gerücht weist in eine eindeutige Richtung.

Resident Evil: Gerücht spricht von Remakes zu Zero und Code Veronica

Verantwortlich ist, wer hätte es gedacht, natürlich wieder einmal der mittlerweile bekannte und durchaus zuverlässige Leaker AestheticGamer1 alias Dusk Golem, der in der Gerüchteküche ein feines Süppchen mit heißen Infos zusammenrührt. Auf die Frage, ob Capcom an einem Remake vom ersten Resident Evil arbeitet, hat der gut informierte Insider eine klare Antwort parat: „Soweit ich weiß und von dem, was ich zuletzt gehört habe, momentan nicht, nein.“

Hier im Original:

Dafür will er wissen, welche Spiele stattdessen als nächstes kommen sollen und darüber dürften sich durchaus einige Fans freuen: „Die nächsten Mainline-Remakes, die kommen, sollten Resident Evil Zero und Code Veronica sein. Ich denke ein Remake von Resident Evil 1 wird irgendwann passieren, nur nicht in den nächsten paar Jahren und befindet sich, soweit ich weiß, derzeit nicht in Entwicklung.“

Das Gerücht ist schon länger im Umlauf, auch Dusk Golem selbst hat dazu im Oktober 2024 Stellung bezogen und erklärte: „Ich habe den starken Verdacht, dass die in Entwicklung befindlichen Resident Evil Zero- und Code Veronica-Remakes den Originalen überlegen sind. Es handelt sich um hochbudgetierte Remakes, genau wie die anderen aktuellen RE-Remakes.“ Nachdem Capcom mit den Neuauflagen von Teil 2, 3 und 4 absolut ins Schwarze treffen konnte, sind die Erwartungen natürlich entsprechend hoch.

Und was ist mit Teil 5?

Bekannt also: Remakes von Resident Evil Zero und Code Veronica sind angeblich in Arbeit. Neu hingegen: Eine Neuauflage vom Erstling ist deshalb nicht in Entwicklung. Und: Auf die Frage, ob der fünfte Teil nochmal Aufmerksamkeit bekommt, antwortet Dusk Golem, dass man aktuell zwar nicht daran werkle, es aber aufgrund von Nachfragen durch Fans durchaus irgendwann Realität werden könnte.

Wenn ihr also sehen wollt, wie Chris Redfield in grafischer Imposanz einen Felsen boxt, müsst ihr euch möglicherweise noch ein wenig gedulden. In der Zwischenzeit machen die Entwickler*innen hungrig auf Resident Evil Requiem.

