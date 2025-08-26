Resident Evil mit wilder Kollaboration: Fanliebling kehrt zurück – „ich wusste nicht, dass ich das brauche“

Resident Evil war nicht nur auf der gamescom einer der größten Hingucker, wo der neunte Hauptteil Requiem an einem Geisterhaus-artigen Stand präsentiert wurde – auch im Winter 2026 dürfte das Spiel, das erst auf dem Summer Game Fest offiziell angekündigt wurde, eine Menge Fans beschäftigen.

Aber das ist nicht das einzige Spiel, in dem wir die Helden aus der vielleicht populärsten Survival-Horrorreihe erleben dürften. Neben einem Ableger, der noch dieses Jahr erscheint, wurde kürzlich auch eine Kollaboration mit einem beliebten Franchise angekündigt.

Resident Evil: Jill Valentine gibt sich in Goddess of Victory die Ehre

Fans von Resident Evil werden wirklich verwöhnt. Schon Ende Februar 2026 kommt der neunte Hauptteil Requiem heraus; noch in diesem Jahr der Ableger Survival Unit, den wir auf der gamescom für euch unter die Lupe genommen haben. Und jetzt wurde auch noch vor wenigen Tagen das Crossover mit Goddess of Victory: Nikke angekündigt. In dem kurzen Video sehen wir Charakter Poli, die eine düstere Zeremonie beobachtet, bis sie plötzlich aus dem Dunkel von einer Kralle berührt wird.

Hier könnt ihr den kurzen, aber atmosphärischen Ankündigungs-Teaser sehen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Anschluss laufen zwei in Schatten gehüllt Personen auf eine gruselige Villa zu – die Stimmung ist also schon einmal gesetzt. Kurz darauf sehen wir Jill Valentine, eine der beliebtesten Persönlichkeiten aus Resident Evil, mit panischem Blick in die Kamera starren. „Ich wusste nicht, dass ich das brauche“, so ein Kommentar auf YouTube. „Aber hier sind wir!“

Lesetipp: Unser Eindruck von Resident Evil Requiem auf der gamescom

Die taffe Polizistin ist nicht die erste Videospiel-Berühmtheit, die in Goddess of Victory: Nikke ihren Auftritt hat. Der kostenlose RPG-Shooter, der für Mobile und PC erhältlich ist, hat bereits zahlreiche Collabs mit Spielen wie NieR oder Dave the Diver zu verzeichnen, aber auch mit Anime-Hits wie Chainsaw Man oder Re:Zero.

Wann das Crossover von Resident Evil und dem Spiel aus der Schmiede von Shift Up Games (Stellar Blade) auf den Markt kommt, ist dagegen noch nicht bekannt. Weitere heiße Leaks zu Resident Evil schweben jedoch auch schon wieder durch den Raum.

Quelle: Youtube / Goddess of Victory: Nikke