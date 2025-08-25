Resident Evil: Neue Remake-Infos begeistern Fans schon jetzt – „das wäre so episch“

Eigentlich richten sich aktuell alle Augen von Horror-Fans auf Resident Evil Requiem, schließlich war der neunte nummerierte Ableger gerade erst auf der gamescom anspielbar und erscheint bereits am 27. Februar 2026.

Natürlich bleibt aber auch die Zukunft der Reihe darüber hinaus interessant und nachdem sich zuletzt mehrere Gerüchte darum rankten, dass Code Veronica ein Remake erhalten soll, liefert der wohl bekannteste Resident Evil-Insider nun gleich mehrere Infos nach, die bei Fans Anklang finden.

Resident Evil: Release vom Code Veronica-Remake und weitere Gerüchte

Ist dies nicht das erste Resident Evil-Gerücht, das ihr aufschnappt, wisst ihr natürlich längst, von welchem Insider wir sprechen: Richtig, Dusk Golem alias AestheticGamer1 ist der Strippenzieher hinter den neuesten Infos. Auf Twitter hat er vier Fragen zum angeblich in Entwicklung befindlichen Remake von Code Veronica beantwortet, bevor er sich bis zum Release von Requiem nur noch dem neunten Teil widmen möchte.

Hier geht’s zum Thread:

Die erste Frage, ob das Remake zu Code Veronica vor dem von Zero erscheint, beantwortet er mit einem klaren Ja. Ursprünglich sei dies andersherum geplant gewesen, aber bei Zero soll es eine interne Verschiebung gegeben haben, inklusive „Entwickler-Reboot“. Einen genauen Termin nannte er aber nicht.

Frage Nummer zwei widmet sich Steve Burnside, der im Original unter anderem durch seine Belästigung von Claire aufgefallen ist und im Remake von Resident Evil: Code Veronica nun weniger „pervers“ sein soll, aber immer noch ein Problem damit habe, „persönliche Grenzen zu verstehen“. Bleibt abzuwarten, ob der Kussversuch es in die Neuauflage schafft oder nicht.

Die Rolle von Albert Wesker und eine semi-offene Welt

Die dritte Frage befasst sich mit der Rolle von Albert Wesker, einer der ikonischsten Resident Evil-Bösewichte überhaupt. Da die H.C.F., eine Spezialeinheit des rivalisierenden Unternehmens der Umbrella Company, im Remake mehr ausgebaut werden soll, sei auch Wesker deutlich präsenter – inklusive richtigem Bosskampf gegen Chris Redfield.

Lesetipp: Kein Remake vom ersten RE in Arbeit?

Für die finale Frage geht Dusk Golem noch auf die Spielwelt ein: Er bezeichnet Rockfort Island als „halboffene Welt“, die ihr mit einem von Claire reparierten Motorrad erkunden könnt. Fans freuen sich jedenfalls über die Infos, wie unter anderem der Kommentar „Das wäre so episch“ von Nutzer DirectedbyAlexg zeigt.

Scheint, als würde Capcom sich bei dem Remake an Resident Evil 2, 3 und 4 orientieren und einiges umkrempeln, statt eine starren Neuauflage abzuliefern. In unseren Eindrücken zu Resident Evil Requiem von der gamescom könnt ihr hingegen an anderer Stelle schmökern.

