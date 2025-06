Resident Evil: Neuer Ableger bringt kontroverses Element zurück – „Bin ich der Einzige, der das hasst?“

Nach viel heißer Luft hat Capcom Resident Evil-Fans auf dem Summer Game Fest endlich etwas Handfestes gegeben und den neunten Ableger mit dem Namen Requiem angekündigt.

Einige internationale Magazine konnten das kommende Horror-Spektakel sogar bereits ausprobieren und lieferten erste Eindrücke zu Stimmung, Perspektive und natürlich den gemeinen Gegnern, die Protagonistin Grace Ashcroft im zerstörten Raccoon City erwarten. Einer von ihnen weist sogar Qualitäten auf, die Resident Evil-Veteran*innen nur zu gut aus vorherigen Ablegern kennen.

Resident Evil Requiem: Stellt euch darauf ein, verfolgt zu werden

Joe Skrebels schreibt auf Xbox Wire von seinen ersten Erfahrungen in Resident Evil Requiem und wie er dabei schnell auf eine gruselige Gestalt trifft, die „eine der Krankenschwestern sein könnte, die einst in dieser Station gearbeitet hat.“ Sie scheint, zumindest für einen Teil des Spiels, genau wie die Stalker-Charaktere aus den früheren Titeln der Reihe zu funktionieren, und euch erbarmungslos zu verfolgen:

„Die passendste Analogie der Reihe ist eindeutig Mr. X – eine euch verfolgende Bedrohung, die nicht getötet werden kann, nur überlebt. Ihr müsst jeden Ort nutzen, um euch zu verstecken und die Kreatur zu verwirren, vorsichtig drumherum schleichen, um euer nächstes Ziel zu erreichen“, schreibt Skrebels – und beschreibt damit für manche Resident Evil-Spieler*innen ihren schlimmsten Albtraum.

Lesetipp: Diese Resi-Games gibt es jetzt zum Spitzenpreis

So soll die monströse Krankenschwester ein wenig wie das Alien in Alien: Isolation agieren: „Es schnüffelt, während es euch sucht, zerstört Verstecke und kann in Löchern in der Decke verschwinden, womit es euch in Angst zurücklässt, dass es auf einmal ganz woanders auftaucht, während ihr erkundet.“ Klingt absolut furchteinflößend – ist aber für Kenner*innen der Reihe nichts Neues.

Gespaltene Meinungen zur Stalker-Mechanik.

Auf Twitter stößt die Rückkehr eines Verfolgers auf gemischte Gefühle: „Bin ich der Einzige, der die Mechanik mit Mr. X und Nemesis in Resident Evil-Spielen absolut hasst?“, fragt etwa Nutzer*in JayTapp. Vielleicht, weil sie sich derart einschränkend anfühlt, vielleicht, weil sie mit Mr. X (RE2), Nemesis (RE3), Jack Baker (RE7) und Lady Dimitrescu (RE8) einfach schon zu oft genutzt wurde: Nicht alle sind Fans des unbesiegbaren Stalkers.

„Das ist genau das, was ich nicht wollte. Die ganze Zeit verfolgt zu werden, ohne die Möglichkeit, zurückzukämpfen“, heißt es derweil von SouthSideItal. Es gibt aber auch viel positiven Zuspruch.

Gelobt wird unter anderem die Möglichkeit, aus der Ego-Perspektive zu spielen sowie die Anleihen an Silent Hill bezüglich langer, leerer Korridore, hinter deren Ecken jederzeit der nächste Schrecken warten könnte. Alle weiteren Infos zu Resident Evil Requiem haben wir für euch in der offiziellen Ankündigung.

Quelle: Xbox Wire, Twitter /@JayTapp, SouthSideItal